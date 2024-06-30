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張書豪驚喜求婚 歐陽妮妮曬超閃鑽戒曝「早知情」

記者陳慧貞／綜合報導
張書豪(右)、歐陽妮妮求婚成功，穩定交往5年修成正果。(取材自Instagram)
張書豪(右)、歐陽妮妮求婚成功，穩定交往5年修成正果。(取材自Instagram)

台灣藝人歐陽妮妮與張書豪自2019年合拍戲劇「腦波小姐」結緣，穩定交往至今，感情相當甜蜜，29日兩人透過Instagram宣布求婚成功，更一起發文「Yes, we do！」照片中，張書豪在一片花海中下跪送上戒指，穿著婚紗的歐陽妮妮接受求婚燦笑如花，畫面十分浪漫。

兩人因戲擦出愛火，交往五年多修成正果，張書豪為了這場驚喜求婚，邀來超過20名親友共同籌畫，歐陽娜娜則全程紀錄姊姊被求婚過程，事後公布Vlog影片，看見張書豪在親友的見證下，拉著歐陽妮妮的手激動爆哭，對著自己的媽媽說：「我希望你要知道，她以後就會變成你的女兒，你可以不一定要很疼我，但我希望你可以很疼她，因為她很快樂，我就會很快樂。」現場立刻響起一陣驚呼，所有人都為這番致詞感動不已，隨後張書豪下跪遞上鑽戒，浪漫求婚：「願意嫁給我嗎？」歐陽妮妮：「我願意。」浪漫指數破表。

有趣的是，張書豪秘密安排求婚驚喜，其實歐陽妮妮早知情，原因就在她與歐陽娜娜共享外送平台APP，求婚前一天她發現娜娜「定位」在飯店，就察覺有異，但到了現場，張書豪的浪漫舉動、親友的祝福，依然讓她相當感動。歐陽娜娜也寫道：「幸好一切還是順利完成，恭喜我姊人生邁入新的階段，能夠見證他們的幸福，對我來說也是一種幸福。」

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