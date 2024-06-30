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金曲35紅毯 孫盛希手鐲全球僅2個 鳳小岳帶帥兒亮相

記者釋俊哲／綜合報導
孫盛希除身穿紐約設計師品牌Mônot禮服，手上的Boucheron Quatre Classique手鐲更為全球紅毯首現。(記者王聰賢／攝影)
孫盛希除身穿紐約設計師品牌Mônot禮服，手上的Boucheron Quatre Classique手鐲更為全球紅毯首現。(記者王聰賢／攝影)

紅毯典禮除了貴氣禮服，其實也能以風格和創意突圍，今年金曲星光大道上，包含洪佩瑜、9m88、孫盛希、楊乃文、鳳小岳等明星各自以獨特造型現身，展現星光氣場與自信。

其中9m88身上的黑色絲絨平口洋裝俏皮甜美出自香奈兒之手，其黑膠造型刺繡閃耀之外更富趣味性、巧妙呼應大會主題；同樣選擇CHANEL的還有新星洪佩瑜，穿上香奈兒2024春夏高級時裝，多色幻彩斜紋軟呢斗篷與藍色泳裝上衣搭配斜紋軟呢寬管長褲，仙氣飄飄，更帶有幾分自由、愉悅的法式氛圍。

大秀逆天長腿的孫盛希身上禮服是紐約設計師品牌Mônot，其手上的Boucheron Quatre Classique手鐲，過去僅在廣告中被韓韶禧配戴，全球僅兩件、也是全球紅毯首次曝光。一向瀟灑率性的楊乃文全身選穿了CELINE BY HEDI SLIMANE，同時再配戴Harry Winston頂級珠寶與腕表、總價上看22萬美元，其西裝領片則為一「只」Ultimate Emerald Signature頂級珠寶表，放閃無極限。

鳳小岳身穿GUCCI 2024秋冬新裝，火紅搶眼。(記者王聰賢／攝影)
鳳小岳身穿GUCCI 2024秋冬新裝，火紅搶眼。(記者王聰賢／攝影)

鳳小岳不僅和兒子一同踏上紅毯，且兩人都選擇了GUCCI，其中鳳小岳身上為2024秋冬最新款Rosso Ancora正裝，兒子則以雙G幾何圖案棉質短西裝搭同款短褲，俏皮時髦。總帶來浮誇風格的黃宣，其寬大墊肩、短襬的黑色外套出自YoungZoo studio訂製款，全黑、但造型感令人難以忽視。閃耀新星還有R&B小將王ADEN，身上珠寶、表款皆出自高級珠寶品牌PIAGET，同時珠寶皆為可轉動的Possession系列，展現歌壇新星的閃耀星光、銳不可擋。

楊乃文身穿CELINE BY HEDI SLIMANE踏上金曲紅毯，身上的Har...
楊乃文身穿CELINE BY HEDI SLIMANE踏上金曲紅毯，身上的Harry Winston珠寶與腕表則超過730萬元。(記者王聰賢／攝影)

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