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金曲35／巴奈提「天安門」台文化部長：頒獎典禮最動人的話

記者陳宛茜／台北即時報導
巴奈發表領獎感言說，金曲獎35年，「你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油」。（記者王聰賢／攝影）
巴奈發表領獎感言說，金曲獎35年，「你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油」。（記者王聰賢／攝影）

第35屆金曲獎「最佳台語專輯獎」獲獎的巴奈致詞提及「天安門事件也是剛好35年」，但「金曲GMA」臉書粉絲專頁未完整呈現巴奈致詞感言全文，引起譁然，文化部火速道歉並刊登致詞逐字全文。文化部長李遠（小野）30日凌晨1時許在個人臉書向巴奈致謝，「謝謝你為理想的堅持」。

巴奈發表領獎感言時說，金曲獎35年，「你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油」。不過，「金曲GMA」粉專未完整呈現感言全文，引起歌迷不滿，質疑是「自我審查」。文化部對此深夜火速道歉，「金曲GMA」和文化部的粉專隨即都全文刊登巴奈感言逐字內容。

巴奈提及「天安門」的內容為何一開始缺漏？文化部表示，金曲獎每段得獎感言社群發文配合典禮節奏，由小編群聽打發言後盡快「摘錄」登於臉書，絕非刻意針對這段發言不完整呈現。

李遠今天凌晨1時許在臉書向巴奈致意。他表示，他最常聽巴奈唱的是「美麗島」。過去在許多社會運動中最需有人支持的時候，巴奈總是毫不猶豫的站出來，一把吉他，坐在肥皂箱上就唱起來。2013年至2014年他們一群電影人和作家在中正紀念堂發起了反核四五六運動，「她和陳明章都是最支持我們的音樂家，我們也因此認識了。她的歌聲充滿一種向群眾和土地召喚的魅力」。

李遠表示，巴奈得獎時的致詞非常動人，充滿了包容、堅強和始終不變的反抗精神。巴奈說我們一定要好好認識我們的母親台灣，因為這個島就是我們的母親，這個島有很多不一樣的文化，有很多很不一樣的族群，而且這是一個經歷過許多苦難的島。巴奈提到自己才剛剛結束為了爭取原住民族群傳統領域的7年抗爭，但是更希望所有不一樣的族群在同一個母親，同一個島上，都要了解彼此不一樣的苦難。

對於巴奈發表感言時最後說，「有一件事情今天晚上也請你們一定要記得，金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油」，李遠表示是「最後她說了一段頒獎典禮中最動人的話」，並指這段話受到全場爆炸性的尖叫和掌聲，許多人的眼眶泛淚。

「是的，1989，永遠都不能忘記的1989」，李遠表示，世界重新洗牌，台灣也在那個關鍵時刻開始了本土化，第二年（1990）發生大學生占領中正紀念堂的野百合學運，2000年台灣第一次政黨輪替。「 而殘酷的『天安門事件』卻成為一個被全力掩蓋、消滅的歷史。35年後在台灣金曲獎的頒獎典禮上，被巴奈重新提起。

李遠表示，相對於整個金曲獎頒獎典禮上，台灣音樂人用作品所呈現出來的自信、自由、自在和大氣，各種族群母語的歌交織成一個豐盛的時代，又是多麼令人感到驕傲。「巴奈，謝謝你。我們一起加油，台灣加油」。

天安門 臉書 原住民

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