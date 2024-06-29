張艾嘉訪「辣味滿屋」 陳隨意：看她電影長大

張艾嘉(左)擔任來賓。(圖／中視提供)

由台灣藝人王琄、郎祖筠、陳隨意與蕭志瑋(八弟)主持的實境綜藝節目「辣味滿屋—絕代雙椒」，四住進空軍三重一村，從一無所有做起，得自己賺取家用，還要張羅食材復刻眷村菜，不光要克服各種難題還要擔任眷村導覽員、招待訪客、辦桌料理等，所有大小事都要靠自己。

陳隨意因為是廚師出身，所以被委以重任，要負責掌廚。他印象中錄製13集的內容，至少就做了五、六十道菜以上。他說，「菜刀拿了30幾年，算是有信心可以做好」，就連在節目中第一次嘗試做菊花豆腐，也沒難倒他，細膩的刀工讓人驚艷。

反倒是有一集要做饅頭，讓他覺得挑戰性很高，「越簡單的東西反而越難，距離上次做已經是30年前當兵時，酵母跟麵粉的比率，還有醒麵的時間跟溫度，都只能靠記憶。」加上沒有機器，得用手桿，光揉麵團就很費腕力，最後仍是成功做出成品。

因為主持節目，陳隨意有機會能和王琄、郎祖筠、蕭志瑋合作。他透露，以前曾經上過郎祖筠的課，「郎姐很嚴格，但她上知天文下知地理，學識很淵博，我一直很想跟她多學習。」陳隨意也坦言，節目剛開錄時，不太敢主動跟郎祖筠講話，經過相處拉近距離，感覺她就像自己的姊姊一樣。

王琄則是像姊姊又像媽媽，總是關心每個人大大小小的事，蕭志瑋就是四人之中年輕世代的代表，整個很有朝氣，加上是Youtuber，有不少東西是靠他社群平台的宣傳交換而來。跨世代的主持陣容，意外讓節目激出許多火花。

節目陸續邀來張艾嘉 、唐綺陽、呂捷、婁峻碩、泰國 娘娘等來賓，陳隨意對於能見到知名導演張艾嘉本人，自然是相當難忘，「從小看著她的電影長大，居然能跟她兩天一夜長時間的相處，這是用錢也買不到的機會。」

他也透露，私下的張艾嘉「隨和、隨興、隨意」，而且還特地帶來自己炒的焦糖胡桃分享給大家吃，當時她專為節目到台灣，錄完兩天就走。

而補教名師呂捷也是節目款待來賓之一，因為喜歡吃焢肉，陳隨意特別為他準備，「台式焢肉原本就是我擅長的料理，他原本說要控制飲食，不能吃多，結果那天他吃了三碗。」

廚師出身的陳隨意，出道當台語歌手，如今更跨足主持節目，他坦言這是以前想都沒想過的事，「我老婆壓根沒想到，嫁了26年的老公，講話不清不楚的，竟然可以主持節目。」