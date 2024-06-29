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「墨雨雲間」婉寧長公主太狠 詹雯婷代叫屈

記者梅衍儂／綜合報導
詹雯婷很心疼劇中角色婉寧長公主。(圖／亞神音樂提供)
詹雯婷很心疼劇中角色婉寧長公主。(圖／亞神音樂提供)

台灣歌手詹雯婷(Faye)唱紅大陸電視劇「蒼蘭訣」片頭曲「訣愛」，她儼然變戲劇指定歌者，近來又受邀為了夯劇「墨雨雲間」獻唱插曲「一世聰明」，帶領觀眾走進了劇中李夢飾演的最大反派「婉寧長公主」的內心世界。

Faye認真為「一世聰明」做了功課，「在還沒看到劇之前，光是憑著音樂，就可以感受到這個角色有著比較坎坷的命運，也因為這樣的命運，造就了她性格上的變化。透過這首歌，我了解到婉寧這個角色的人生在整個局勢裡存在的意義，這首歌也讓我有一種看透人生起落的感覺」。

為了詮釋這首歌，Faye在演唱時調整了新的共鳴位置，讓音色更適合這首歌的情緒和語氣。提到每次收到新的戲劇歌曲，Faye都會花時間去研究歌曲的定位，思考戲劇角色腦袋裡的潛台詞，來勾勒她對歌曲詮釋的方向，賦予歌曲生命。

近來許多觀眾被婉寧長公主劇中的作惡多端氣得七竅生煙，但揣摩過這個角色心境的Faye心疼覺得，也許這些心機和手段的背後，也許是一個沒有依靠的人。

Faye認為，或許為了保護自己而做出的舉動，外在行為看來心狠手辣，但內心深處還是對感情有所期待，可惜最後等著她的依然是背叛與失望，「每次看到婉寧的結局，想到她內心那極度的絕望感，再搭配上音樂，我都忍不住落淚。」

詹雯婷為許多夯劇演唱歌曲。(圖／亞神音樂提供)
詹雯婷為許多夯劇演唱歌曲。(圖／亞神音樂提供)

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