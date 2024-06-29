郭雪芙新出書 讀妹妹信淚崩、解心結

郭雪芙出書「擁抱過去的我」與自己和解。(圖／好妙娛樂提供)

台灣女星郭雪芙近期推出新書「擁抱過去的我」，日前出席記者會，提及與小四歲親妹的「姊妹心結」，當場為妹妹寫的一封信感動到淚崩。她坦言九歲那年媽媽過世，從此她姊代母職照顧妹妹，但姊妹相愛相殺衝突不斷，連先前一起到英國遊學，也被妹妹的煩躁情緒氣到直接撂話：「我真的很愛妳，但並不代表能接受你用這樣態度對我！」

姊妹倆關係時好時壞，郭雪芙坦承以前對妹妹很凶，年幼時，妹妹將她心愛的美少女戰士貼紙貼滿垃圾桶，又把她的生日禮物風鈴打碎，她曾忍不住失控賞妹巴掌。

九歲時媽媽不在了，她才意識到要照顧妹妹，卻因19歲就出道賺錢養家，在工作與面對媒體的不適應雙重壓力下，讓她一回到家只要看到家中雜亂，就忍不住對妹妹發飆。連妹妹躲到房內，她也會衝上前瘋狂敲房門。如今看到妹妹寫的信，她感慨妹妹其實是刀子嘴豆腐心，有時說話不中聽，但生活上還是能感受到妹妹的貼心。

郭雪芙出道17年，初期因女團、拍偶像劇即暴紅，自認很長一段時間隨時處於「充滿刺的狀態」，不知也不懂怎麼面對媒體，為此感到受傷。後來疫情 爆發，她意外得到休息，花半年時間到各國旅行，還透過上心靈課程獲得療癒、敞開心胸，重新認識自己。

但被問到桃花，她僅稱：「不好說。」即使被拍到也不會認，結婚也不會對外公開，關於感情問題，她依然三緘其口。