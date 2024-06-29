我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼琴王子李雲迪同框任正非 嫖娼風波後首在中國亮相

民主黨沒人？川普諷：拜登不會退選 至少民調黨內第一

郭雪芙新出書 讀妹妹信淚崩、解心結

記者陳慧貞／綜合報導
郭雪芙出書「擁抱過去的我」與自己和解。(圖／好妙娛樂提供)
郭雪芙出書「擁抱過去的我」與自己和解。(圖／好妙娛樂提供)

台灣女星郭雪芙近期推出新書「擁抱過去的我」，日前出席記者會，提及與小四歲親妹的「姊妹心結」，當場為妹妹寫的一封信感動到淚崩。她坦言九歲那年媽媽過世，從此她姊代母職照顧妹妹，但姊妹相愛相殺衝突不斷，連先前一起到英國遊學，也被妹妹的煩躁情緒氣到直接撂話：「我真的很愛妳，但並不代表能接受你用這樣態度對我！」

姊妹倆關係時好時壞，郭雪芙坦承以前對妹妹很凶，年幼時，妹妹將她心愛的美少女戰士貼紙貼滿垃圾桶，又把她的生日禮物風鈴打碎，她曾忍不住失控賞妹巴掌。

九歲時媽媽不在了，她才意識到要照顧妹妹，卻因19歲就出道賺錢養家，在工作與面對媒體的不適應雙重壓力下，讓她一回到家只要看到家中雜亂，就忍不住對妹妹發飆。連妹妹躲到房內，她也會衝上前瘋狂敲房門。如今看到妹妹寫的信，她感慨妹妹其實是刀子嘴豆腐心，有時說話不中聽，但生活上還是能感受到妹妹的貼心。

郭雪芙出道17年，初期因女團、拍偶像劇即暴紅，自認很長一段時間隨時處於「充滿刺的狀態」，不知也不懂怎麼面對媒體，為此感到受傷。後來疫情爆發，她意外得到休息，花半年時間到各國旅行，還透過上心靈課程獲得療癒、敞開心胸，重新認識自己。

但被問到桃花，她僅稱：「不好說。」即使被拍到也不會認，結婚也不會對外公開，關於感情問題，她依然三緘其口。

疫情

上一則

「Yes, we do」歐陽妮妮燦笑 張書豪求婚成功

下一則

李國毅買「幸福房屋」慘變凶宅 怪事一大堆

延伸閱讀

郭雪芙9歲喪母扛家計 姊代母職惹心結失控賞妹巴掌

郭雪芙9歲喪母扛家計 姊代母職惹心結失控賞妹巴掌
台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩
唐嫣淚崩緊抱胡歌 網見「繁花」寶珠CP名場面：融化了

唐嫣淚崩緊抱胡歌 網見「繁花」寶珠CP名場面：融化了
河北新娘婚禮「復活」婆婆 新郎聽到媽媽聲音淚崩

河北新娘婚禮「復活」婆婆 新郎聽到媽媽聲音淚崩

熱門新聞

楊超越在「墨雨雲間」中客串紅顏薄命的姜梨。(取材自微博)

沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了

2024-06-20 21:31
宋軼在劇中患有「變身症」。(取材自微博)

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

2024-06-27 08:00
凱爾斯在演唱會上抱起泰勒絲。(讀者張雅媛／提供)

現場直擊╱泰勒絲演唱會男友首同台 公主抱全場尖叫

2024-06-23 23:01
王雨馨出席了上海國際電影節。(取材自微博)

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

2024-06-24 07:00
陳妍希曾表示陳曉結婚後就變了。(摘自微博)

陳曉婚後就變了 陳妍希唏噓承認「生日當天才敢說話」

2024-06-20 20:03
「墨雨雲間」番外篇相當甜蜜。(取材自微博)

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

2024-06-23 22:35

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作