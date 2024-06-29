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王淨新片當女鬼 上妝兩、三個小時 卸妝喊好難

記者陳建嘉／綜合報導
王淨多次扮演女鬼，這次再度挑戰演出恐怖鬼片「鬼才之道」。(記者王聰賢／攝影)
王淨多次扮演女鬼，這次再度挑戰演出恐怖鬼片「鬼才之道」。(記者王聰賢／攝影)

台灣藝人陳柏霖、張榕容以及王淨主演恐怖「鬼才之道」，日前出席台北電影節神祕場首映，除了陳、張，另還有王淨、百白及瘦瘦五人在片中扮鬼。為了在鬼界暴紅必須使出渾身解數嚇人，王淨苦喊每天要花兩、三個小時上妝，卸妝的難度更高，「但我每次才卸完手妝，張榕容卻早就卸完要回家」。張榕容俏皮回：「我怕被導演要求留下補拍啊。」

陳柏霖在片中飾演鬼界的經紀人，不如另兩位女主角一樣有突破性的裝扮，「我還會戴上假鬍子，就是因為身分神秘，怕被認出要比較低調」，更說自己的造型偏向90年代，所以還有另外接髮。至於私底下是否也會特別扮裝，他開心笑回，「我不戴假的，都直接留長鬍子」。

「鬼才之道」由「返校」導演徐漢強時隔五年推出新作，他坦言不會被前作在評價、票房上的成功所影響，並認為這次的電影風格不同，所以不會緊張，「但因為還是拍鬼片，全部都是夜戲，所以每個人都有準備紅包，還有護身符」。他拍到後來，幾位主角甚至培養出深厚情誼，殺青後還開群組一起聊天。徐漢強更表示，「五位主角全都是我的首選，我寫劇本的時候就是想到他們」。

王淨只要拍鬼片便會大賣，以往包括「返校」、「月老」以及「關於我和鬼變成家人的那件事」都締造破億佳績。她謙稱是劇組所有人的功勞，也很希望大家多多支持「鬼才之道」。至於男友曹佑寧主演浪漫電影「夏日的檸檬草」也將在暑假上映，兩片屆時同台對打，王淨則羞笑表示，「互相支持，大家一起好」。

陳柏霖(左)與張榕容在「鬼才之道」合作愉快。(記者王聰賢／攝影)
陳柏霖(左)與張榕容在「鬼才之道」合作愉快。(記者王聰賢／攝影)

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