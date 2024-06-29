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江蕙凍齡正臉罕見示人 被誤為林書豪的太太

記者梅衍儂／綜合報導
林書豪（左起）、江蕙、周杰倫、昆凌一起吃飯慶功。(取材自Instagram)
林書豪（左起）、江蕙、周杰倫、昆凌一起吃飯慶功。(取材自Instagram)

台灣歌手江蕙2015年封麥後，至今已經九年，她為人低調，深居簡出不說，唯一和外界有聯繫的社群網站也關了。最近一次公開露面，是去年她出席好姐妹張清芳的演唱會，還開金嗓演唱經典歌「家後」。不過當時的她戴著口罩，沒有露出全臉。她日前出現在林書豪周杰倫(周董)的聚會，罕見以正臉示人，只見江蕙「凍齡外貌」讓網友相當驚豔，還有人留言問林書豪：「豪哥左邊是太太嗎？」

林書豪所屬的新北國王隊日前拿下PLG隊史首座總冠軍，他在社群網站上Po出與好友周杰倫、昆凌夫妻吃飯慶功照，「二姐」江蕙赫然出現其中。江蕙頂著俏麗短髮，開心站在林書豪旁邊，和周董一起抱著獎盃入鏡，氣色相當不錯又逆齡。還有網友留言問林書豪：「旁邊的是不是老婆？」

林書豪說，周董提點的六大奪冠祕訣，分別是「球不用投進，帥氣的運球最重要」、「投籃之後千萬不看球，就直接帥氣走掉。進就會有尖叫」、「上籃和三分球太累了，中距離轉身然後fadeaway是最棒的選擇」、「賽前不用聽教練，重點是聽我的歌」、「如果遇上防守給壓力，傳給隊友讓他們解決」、「防守真的超浪費時間，盡量抓緊這個機會跟球迷打招呼」，讓周董笑回：「聽著我的話，就對了。」

而周董也幽默轉發合照，並寫：「你這張很像我跟二姐得獎了。」隨後又說：「好歹我跟二姐都是制霸金曲獎的人，獎盃給我跟二姐也行。」

林書豪（左）和周杰倫吃飯慶功。(取材自Instagram)
林書豪（左）和周杰倫吃飯慶功。(取材自Instagram)

林書豪 社群網站 周杰倫

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