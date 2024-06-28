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陳美鳳大馬開唱造型百變 5000粉HIGH翻

記者黃保慧／綜合報導
陳美鳳在馬來西亞開演唱會，5000張票秒殺。（圖／民視提供）
陳美鳳在馬來西亞開演唱會，5000張票秒殺。（圖／民視提供）

台灣女藝人陳美鳳日前在馬來西亞完成個人演唱會，與5000位粉絲共度一整夜，為此演唱會她更是精心準備90分鐘的演出，她表示這是睽違多年的個人的演唱會，希望是活潑又熱鬧的綜藝秀，讓買票的粉絲們看得值回票價，所以為此特製了衣服以外，還訂製昂貴的假髮，讓造型更加百變。

這一次高規格的演唱會，從陳美鳳及杜紹穎、杜家慶組成的「黑旋風」一抵達大馬，就隨即進表演場彩排，現場工作人員從導演、工作人員到舞者都是外國人，在溝通上又增加困難度，好在大家對表演都很有默契跟敬業，整場彩排的演出都非常順利，歡呼聲不斷，讓陳美鳳也直讚雖然壓力很大，但完成後覺得自己又完成一個任務，非常的開心！

陳美鳳表示這一次很感謝「黑旋風」，能夠在大馬一起合唱經典歌曲「繁華攏是夢」、「熱線你和我」、「寶貝對不起」，大家對表演都有非常好的想法，當完成任務的那刻，感動到熱淚盈眶。甚至在演唱會最後，粉絲安可聲連連，讓她再次邀請黑旋風一起把練習的歌曲「可愛的玫瑰花」、「癡情的玫瑰花」獻給粉絲。

陳美鳳透露開始彩排時，壓力很大，因為以往都有很多歌手一起演出，很怕沒有做好，所以「超前部署」在台灣就彩排了好幾回。也因為有過敏體質，所以在演唱會前不敢聚餐，就怕因過敏影響嗓子。

演唱會結束後才真正放鬆的陳美鳳，品嚐許多道地美食肉骨茶、榴槤等，她說：「努力的全心投入於工作，然後再努力的享受生活。」結束慶功，她便落實這句話，與姊妹淘飛到新加坡找老朋友「李南星」過生日之旅。

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