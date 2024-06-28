和小嬌妻結婚7年 洪榮宏變髮回春 自曝換2個老婆

洪榮宏染新髮色。（記者吳致碩／攝影）

61歲的洪榮宏和「小鄧麗君」張瀞云結婚七年，兩人住在新竹郊區，享受田園生活。近來洪榮宏染紅棕色頭髮、狀態年輕不少，日昨出席活動時更是提到「換了老婆」，讓人好奇莫非有七年之癢？

洪榮宏應寶吉祥集團邀約，7月底將舉辦「歌之饗宴10-永宏の歌」演唱會，並請來林芯儀擔任嘉賓，記者會上他外表回春，直呼歸功張瀞云打理，過去演出夫妻倆總是如影隨形，這次難得和林芯儀搭檔，他笑說演出當天老婆還是會來，要好好幫他準備帥氣造型。

他下月和老婆結婚將七周年，笑說沒有七年之癢，「換老婆」指的是」張瀞云前陣子換上俐落短髮，且越剪越短，他覺得「像是換了兩個老婆」；他透露7月演唱會後考慮和太太出國走走。

洪榮宏表示和老婆搬到新竹郊區，這半年來開心體驗務農生活，「我們好像工頭自己弄，房子是毛胚屋，還有農地要怎麼規畫，有養雞跟一個魚池，還有鵝，鵝會幫我們吃草， 雜草多就怕有蛇，聽說鵝大便可以防蛇」，他更笑說晚上蛙鳴四起，很療癒又很好睡。

張瀞云去年檢查出長了三公分的肝腫瘤 ，好在是良性狀況，她沒有特別動手術，每半年定期追蹤，洪榮宏也說老婆狀況很穩定。