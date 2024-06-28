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明星高球隊成軍做公益 台逾50藝人響應

記者葉君遠／綜合報導
曾國城（右）、巫啟賢出席中華演藝人高爾夫球協會第一屆夢想基金聯誼賽。（記者沈昱嘉／攝影）
曾國城（右）、巫啟賢出席中華演藝人高爾夫球協會第一屆夢想基金聯誼賽。（記者沈昱嘉／攝影）

有鑑於台灣演藝圈這年來發生太多事，五個男人包括曾國城、侯昌明、陳國華、游鴻明和巫啟賢登高一呼，合組「中華演藝人高爾夫球協會」，意外地竟吸引超過50個藝人報名，日昨在烈日下開賽，巫啟賢說：「藝人除了關懷彼此，更重要是相互提醒不要出事。」

數十名藝人在烈日下開賽，體感溫度超過40度。（記者沈昱嘉／攝影）
數十名藝人在烈日下開賽，體感溫度超過40度。（記者沈昱嘉／攝影）

侯昌明說，一開始只有五個人，發出邀約後人數如滾雪球增加，「很多人都說台灣演藝圈不太團結，沒想到最後會有這麼多人」。而且不少意外的人包括羅志祥、姜育恆、楊麗菁，甚至王偉忠都加入，不過羅志祥臨時有工作而缺席，「他衣服都領了，但工作優先」。

外界普遍認為高爾夫球是有錢人的運動，擔任理事長的曾國城說，「只要有管道，打一天的球加上用餐，其實不到5000元台幣」。巫啟賢說：「在這個時代能活著，什麼都不便宜。」

巫啟賢在20多年前也曾參加明星球隊，但短短三年就解散了，「我想過為什麼，發現當時大家都太專注於打球，明星價值因此消失，其實大家的價值不在於打球，打球只是一個平台，而是該利用這個平台讓所有的明星站在一起，最後展現萬丈光芒」。

所以他們以「為愛揮桿」為名，廣向企業募款，未來每一場球賽募得的數字都捐出來做公益。

皮膚黝黑、狀態極佳的姜育恆也到場，65歲的他一年打超過百場高爾夫球，根本是個狂熱分子。他說這兩年會繼續專注在巡迴演唱會，而巫啟賢今年在大陸也有22場個唱，有趣的是，兩人在異鄉極為互助，會互找彼此當嘉賓，「我開唱他來，他唱我就去，一種省錢的概念」。

羅志祥

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