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自認沒問題 唐治平整日閒晃拒就醫

記者陳慧貞／綜合報導
唐治平。(本報資料照片)
唐治平。(本報資料照片)

台灣藝人唐治平73歲母親在6月初被發現陳屍在住家頂樓，時隔3周，他仍拒絕認屍，母親遺體也只得暫冰存於板橋殯儀館，隨著遺體存放7月「最後期限」逼近，近來他又不時被民眾直擊到電視台、到宜蘭，甚至獨自閒晃的狀態，令人實在憂心。對此，經紀人針對近期許多關心唐治平狀況的詢問與建議，再度在社群發文回應，透露已與雙北社會局、衛生局、法務局、演藝工會等單位聯繫，現階段也正與相關單位商討方案，希望盡可能協助唐治平將事情順利圓滿處理。

對於唐治平的身心靈健康狀態，經紀人表示，「公司每天都會不定時與他聯繫，盡可能掌握他的現況與行蹤，但礙於目前他本人沒有意願，也覺得自己沒有問題，不願就醫。由於台灣現行法律等相關規定，協助治平接受治療都還是需要在他本人有意願的前提之下方可進行，現況來說是無法強制執行，目前公司也還是處在極力勸說與溝通的狀態。」

唐治平母喪事件，引發社會各界關注，經紀人也坦言收到許多善心人士想要捐款，幫助唐治平度過難關，「但目前公司及友人多方評估之下，治平首要的是就醫接受治療，穩定他的身心靈狀態，關於捐款一事，暫時沒有這部分的需求，感謝大家的善心」，發文最後也強調：「再次懇請各位，知道很多人都是出於善心或關心，但請大家多給他一些時間及個人空間，讓他可以盡快穩定下來，恢復正常生活狀態。」

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