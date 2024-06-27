3P床戲拍整天 吳慷仁體力耗盡成「聖人模式」

吳慷仁拍床戲拍到體力耗盡。(記者王聰賢／攝影)

破尺度電影「破浪男女」日前首映，導演楊雅喆、主演吳慷仁、劉主平、柯煒林、梁湘華皆出席。受訪時楊雅喆透露吳慷仁、劉主平在片中的3P床戲從早上拍到下午，讓吳慷仁體力耗盡，只好刪減其他場床戲，吳在一旁直白表示，後來對戲直接進入「聖人模式」。

雖然電影有不少大尺度畫面，但導演想傳達的涵義是在愛裡受傷後被撫慰的感受，身為片中演員，吳慷仁先是表示這些年感情相當穩定，但在初戀曾受過傷，分手原因不明不白，這讓他突然想起自己的小時候長相不是特別突出，自嘲國中競爭力有點低，還曾幫好朋友送禮物或情書給自己也喜歡的人。

柯煒林也透露小時候是個胖子，跟愛情絕緣，直呼：「小我3歲的弟弟都比我帥，我是屬於搞笑的那一類型。」見到大家似乎很同情的眼神，他趕緊解釋：「沒有那麼悲壯啦！」

柯煒林也透露媽媽跟外婆有從香港 來首映共襄盛舉，他透露自己的小阿姨超喜歡吳慷仁，「她今天也有來，我的任務就是要把他帶來合照，可能看完更想照！」吳慷仁則表示沒有邀家人，至於目前正在日本 進修的女友邵雨薇何時會看片？他僅簡單說：「有機會的、有機會的」。