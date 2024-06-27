舒淇獲奧斯卡評委資格 大滿貫成就華人女星第3

舒淇成為影藝學會會員，演藝生涯再添里程碑。(取材自微博)

演員舒淇日前為主演的「千禧曼波」23年重映，現身特別放映場，足見她演員風采依舊，而主辦奧斯卡 頒獎典禮的美國影藝學院 公布新會員名單，舒淇也在其中，擁有奧斯卡評委資格，讓她的演藝生涯再添里程碑。據悉，她也是繼鞏俐、張曼玉之後，第3位擁有柏林、坎城、威尼斯、奧斯卡全球四大電影獎評審的華人女星。

美國影藝學院今年新增487名新會員，官網公布舒淇也是成員之一，網站還列出她代表作為侯孝賢導演的「刺客聶隱娘」、「最好的時光」。這讓已當過歐洲三大影展柏林、坎城、威尼斯影展評審的舒淇，將評審觸角延伸到美國奧斯卡，紀錄輝煌。

舒淇出道以來，先後憑藉出演「飛一般愛情小說」、「千禧曼波」、「最好的時光」、「不再讓你孤單」、「西遊・降魔篇」、「刺客聶隱娘」和「健忘村」等作，7次獲得提名金馬獎最佳女主角，並於2005年以「最好的時光」拿下第42屆金馬獎最佳女主角獎。

另外，自1997年起，她也憑藉「飛一般愛情小說」、「玻璃之城」、「游龍戲鳳」及「不再讓你孤單」四部電影，4度提名香港 電影金像獎最佳女主角獎。

據悉，舒淇先後於2008、2009年擔任柏林電影節及坎城影展的主競賽評審，然後在2023年再擔任威尼斯影展主競賽單元評審，成為台灣第一位擔任歐洲三大影展評審的女演員。今年又成為影藝學會會員，如今成為「四大滿貫」電影獎評審。

奧斯卡新會員中也有不少亞洲巨星，包括今年以「我的完美日常」拿下坎城影帝的日本男星役所廣司、「嬰兒轉運站」男星姜棟元等人，以及去年憑「從前的我們」走紅的兩位韓裔演員劉台午與Greta Lee等。電影音樂方面，香港知名電影配樂師褚鎮東也在名單之中。