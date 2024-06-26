婁峻碩香港開唱 粉狂丟送內衣內褲 未婚妻現場直擊

婁峻碩香港開唱，收到歌迷送的內衣大禮。(取材自Instagram)

台灣男星婁峻碩展開「上漲」亞洲巡演，首站空降最熟悉的香港 ，爸媽以及未婚妻焦凡凡攜手愛相隨，婁峻碩感性表示家人不曾缺席過自己的每一場演唱會，「對我來說是件開心又珍貴的事，因為除了演出忙碌外，我還有時間能跟家人相聚，忙完一起出遊，那種感覺很棒」。

他除了準備新歌「商務艙」首唱舞台，演唱「Runner Runner」霸氣一脫秀身材，讓粉絲神魂顛倒，事後才坦言脫衣服不在計畫之內，「最近實在太忙，不是練團背詞就是練有氧，根本沒時間健身」。要求高標的他自認身材不比去年台北站，但氣氛來了就脫一下，「反正人家身材好敢脫是個新聞，我身材沒有很好，敢脫也應該算是另類搏版面的新聞」。

近來他每每開唱，總吸引大批粉絲丟內衣上台示愛，這回同樣滿載而歸，甚至出現名牌內褲，他笑說：「香港歌迷很有創意，每次都給不同驚喜，內褲這招應該是本場最大『驚訝』彩蛋！好險是全新的，不然就尷尬了。」

他透過音樂跟「肉體」與歌迷互動，並不時用日常粵語跟大家聊天，笑稱「香港歌迷聽到我講髒話好像很開心，不知道為什麼他們很喜歡聽我說粵語髒話」。而他即興邀歌迷合唱「Just Break Up」，意外挑中合作對象手Tyson Yoshi的大學同學，讓歌迷直呼驚奇。