陳芳語揭內幕 赴陸比賽搶歌遭扯耳濺血
女星陳芳語（Kimberley）近日上那那大師節目飆歌，意外揭露當年赴大陸比賽的「見血史」，她說：「當初有別的參賽者為了跟我搶歌，扯到我的耳朵，當下直接流血，非常痛，甚至還一度跌倒，場面超級混亂。」
她那時在大陸參加選秀節目「創造101」，在製作團隊設計下，大家必須用跑步的方式搶歌，自己聽從隊友建議鎖定「逆光」當成目標，由於也有其他參賽者想要這首歌，於是發生拉扯爭搶，血濺現場之後，製作單位居然問要不要重新比一次，讓她當場傻眼。
那那大師不僅找出她在節目中演唱「逆光」的片段，並整理出她8歲參加電視影集「The Price is Right」的珍貴畫面、14歲前往紐約成為JYP練習生的片段，種種精采戰績讓陳芳語直呼感動，更笑說「一下子看到那麼多的自己很害羞，謝謝那那幫忙回顧好多回憶，真的很感動」。
隨後談到即將推出的新專輯「KIKI」，陳芳語說：「這是一張以共存為主軸的作品，希望對內跟對外都能找到最佳的共存平衡，才會懂得珍惜生命的一切。」她也邀到林夕填詞，從林夕的文字找到許多力量，表示「越唱越感動」。
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