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隔25年 羅志祥再穿古裝扮「舞狀元」

記者梅衍儂╱綜合報導
羅志祥為新歌「舞狀元」做古裝扮相。(圖／華納音樂提供)
羅志祥為新歌「舞狀元」做古裝扮相。(圖／華納音樂提供)

台灣藝人羅志祥新歌「舞狀元」MV以古裝大片形式呈現，描述一名曾經不學無術，而後成為習舞之人的心路歷程，羅志祥說上次穿古裝演戲，已是近25年前拍攝的「新梁山伯與祝英台」。

羅志祥親自操刀擔任音樂製作人並參與作詞作曲，編曲以古代東方樂器嗩吶、古箏、揚琴、二胡四大樂器做為時空元素，搭配hybrid trap與boom bap的節奏，碰撞出「舞狀元」獨特的音樂風格。

羅志祥說一開始其實沒有特別設定是帶有東方元素的舞曲，卻在有天滑手機時突然聽到一段嗩吶旋律，當下感動不已，情緒激昂的他於是與製作人紀佳松、Mike共同創作，由於要結合東方樂器與西方舞曲元素，花了近兩個月的時間做盡各種嘗試，他直言：「這是我創作以來覺得最難的一首歌。」

羅志祥提到，這首歌在還沒錄好之前就已經想好劇情了，MV劇情描述一名曾是不學無術的混混，後來遇見引領他進入習舞之路的貴人，過程中他從勤奮不懈的努力到對自己過往的掙扎，直到脫胎換骨。

羅志祥透露距離上一次正式穿古裝演戲已是近25年前，「那時是拍1999年拍『新梁山伯與祝英台』，戲劇播出是2000年；另外，這次也回到同樣的地方拍攝，來到這邊突然回憶湧現，感覺像經歷時光穿越」。

羅志祥相隔25年再嘗試古裝扮相。(圖／華納音樂提供)
羅志祥相隔25年再嘗試古裝扮相。(圖／華納音樂提供)

羅志祥

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