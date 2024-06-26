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「康熙來了」重出江湖？小S：希望停在最美一刻

記者林怡秀、梅衍儂╱綜合報導
小S希望「康熙」停在最美好的一刻，認為沒有必要再重出江湖。(記者沈昱嘉／攝影)
小S希望「康熙」停在最美好的一刻，認為沒有必要再重出江湖。(記者沈昱嘉／攝影)

「康熙來了」至今已停播10年，製作人詹仁雄先前曝光和小S（徐熙娣）、蔡康永三人開會的合照，被認為是「康熙來了」復出的前奏，詹仁雄透露的確有提企畫案給電視台，就等兩位主持人點頭。小S出席活動時被問及此事，她坦言曾私下和蔡康永討論過，但兩人都有共識讓「康熙」停在最美好的一刻，認為沒有必要再重出江湖。

對於粉絲敲碗想再看「康熙」合體，小S說：「我和康永哥有認真討論過這件事，『康熙』是很美好的回憶，停留在那邊就好，如果再出來的話，你們覺得有可能再超越以前的『康熙』嗎？請的來賓和講的內容其實都大同小異，前三集大家可能還很興奮，但之後大家會和以前的『康熙』比較，說沒有以前好看，我不希望發生這件事。」

而大女兒許曦文（Elly）順利錄取美國名校，她顧及女兒隱私，並未透露女兒選擇哪所大學，「我只能說她在加州啦，念的科系跟演藝方面無關」。她直呼希望女兒快點去美國，「她從小被我們照顧得太好，所以我希望她可以快點出國、快點獨立。」

小S打算只陪女兒10天就返台繼續工作，「我本來想跟『小姐不熙娣』請假半年，但節目說只能請1個月，乾脆請10天就好，她才能學會長大。」

另外，動力火車新歌「催眠」MV舉辦首映，小S身為女主角到場相挺，她表示是動力火車的粉絲，很開心可以跟偶像合作：「他們跟我說是動力火車的MV，我二話不說就接了。」並坦言接下這MV是極大挑戰。

小S 加州

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