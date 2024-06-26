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6度入圍金曲 葛大為：作詞人像心理醫生

娛樂新聞組╱綜合報導
葛大為已六度入圍金曲最佳作詞人獎。(記者王聰賢／攝影)
葛大為已六度入圍金曲最佳作詞人獎。(記者王聰賢／攝影)

第35屆金曲獎將於29日在台北小巨蛋頒獎，葛大為已6度入圍最佳作詞人獎，他表示，作詞人就像心理醫生，透過一次次的對談接近歌手內心，共創療癒歌迷的作品。

中央社報導，葛大為曾以蔡健雅「說到愛」、張惠妹「連名帶姓」、魏如萱「查有此人」、洪佩瑜「不在一起就不會分開」入圍金曲獎最佳作詞人，並以田馥甄「無人知曉」抱回獎項，今年則以裘德「骨骼謝幕」再度入圍。

葛大為受訪表示，作詞人像是心理醫生，透過跟歌手一次次對談，幫助歌手更確立想唱出的話，也讓歌手能藉由作品療癒歌迷。他提到，不只是要跟歌手一起找出目的地，溝通過程也需要不斷尋找對的溝通方式。

葛大為曾於滾石唱片擔任企畫，他認為，或許是企畫出身，更能從對方角度出發，像是張惠妹「連名帶姓」或是田馥甄「懸日」都有融入歌手的個性，前者因為張惠妹決定告別一段錯過的戀情，最後一句歌詞停在「不再回頭」；後者則是田馥甄想讓歌迷有更長的餘韻而選擇「我沒放下，我想放下」，至於最後放下了沒，交給聽者自行決定。

對於今年再度入圍金曲獎，葛大為表示，跟其他入圍者像是認識許久的朋友，反倒沒有太大競爭心理，「那感覺很神奇，我們沒見過面，但一講話就像很熟的朋友，我們都透過歌詞知道對方的作品，或理解對方的風格。」

被問到是否會有得失心，葛大為表示，通常是當天進入頒獎典禮現場，心情才會有比較大的起伏，「那種感覺有點難說明，一踏入會場就像進入一個結界，會有種氛圍。」最緊張的時刻則是頒發獎項時被攝影機盯住的時刻，不過因為金曲獎是音樂人匯聚的場合，都很開心能參與盛會。

第35屆金曲獎頒獎典禮將於6月29日在台北小巨蛋舉行，台視下午5時起將live轉播星光大道及晚間7時的頒獎典禮，並於台視主頻播出；網路免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV。

入圍 LINE 星光大道

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