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柯震東首當北影「國際新導演」評審 日籍導演連3拿獎

記者黃保慧／即時報導
得獎者與評審團一起合照。圖／台北電影節提供
得獎者與評審團一起合照。圖／台北電影節提供

第26屆台北電影節25日晚舉行國際新導演競賽頒獎典禮，評審團主席定井勇二率領4位評審，將最佳影片及60萬元(台幣，約1.8萬美元)獎金頒給突尼西亞裔美國導演瑪瑞亞・裘博執導的「屋簷下沒有煙硝」；評審團特別獎則由「我心裡的太陽」奪得，該片同時拿下會外賽台灣導演協會推薦獎與觀眾票選獎，導演奧山大史連三度上台，他表示：「這次在北影放映，感受到我的作品能夠被不同國家、文化的觀眾理解，非常期待接下來能夠在台灣正式上映，真的很感動、很感激。」

今年國新評審團由「在車上」國際製作製片定井勇二擔任主席，並集結聖賽巴斯提安影展美國與東亞區域選片人林清心、曾以長片「只要我長大」獲北影百萬首獎的導演陳潔瑤、憑「下半場」獲北影最佳導演的張榮吉及去年以首部導演作品「黑的教育」入選國際新導演競賽的柯震東，共五位影人選出獲獎作品。

國新最大獎「最佳影片」由「屋簷下沒有煙硝」奪得，評審團認為本片以出色且風格強烈的視覺語言，加上成熟的技術與細膩的聲音設計，處理了複雜且層次豐富的家庭故事，「透過鬼魅般的氛圍，具象化如影隨形的心魔，創作者野心十足，是難得且獨特的新導演品。」由配樂師彼得．維內代替導演出席領獎，他表示：「感謝評審及電影節的邀請，可惜導演無法出席，相信她會非常開心也榮耀獲得這個大獎。」

「評審團特別獎」則頒給「我心裡的太陽」，評審讚許本片化繁為簡的故事情節，搭配精美的攝影與構圖，細膩呈現人物情感關係，「無論在畫面、角色、節奏上皆設計周全、完整度高，導演身兼剪接、攝影多職，創造出充滿新鮮感的作品，精準而寫意。」「我心裡的太陽」也抱回與中華民國導演協會合作的台灣導演協會推薦獎，評審們認為奧山大史以影像的力量，不須言語，用鏡頭捕捉出角色細微的情感，對這位新導演的未來發展相當期待。

此外，「我心裡的太陽」還高票拿下觀眾票選獎，堪稱今晚大贏家。柯震東頒發觀眾票選獎時表示，去年自己以「黑的教育」入圍國新但最終鎩羽而歸，今年成了評審，看完全部入選作品終於了解為什麼沒得獎，因為每部作品真的都很厲害且優秀。

「我心裡的太陽」導演奧山大史獲得評審團特別獎。圖／台北電影節提供
「我心裡的太陽」導演奧山大史獲得評審團特別獎。圖／台北電影節提供
柯震東以評審身份將觀眾票選獎頒發給奧山大史。圖／台北電影節提供
柯震東以評審身份將觀眾票選獎頒發給奧山大史。圖／台北電影節提供

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