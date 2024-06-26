小S上演催眠激情床戰 挺動力火車喘息聲超誘人

動力火車新歌「催眠」MV特映會，邀請小S（中）擔任嘉賓。(記者王聰賢／攝影)

動力火車新專輯「結伴」主打歌「催眠」MV找來小S 擔綱女主角，和日籍男星福地祐介有不少情慾戲，甚至還被吻腳，昨（26）日首映會上她表示尺度尚可，沒有特別向老公報備，尤秋興大讚她演得「又瘋又美」，顏志琳則直呼：「第一次看妳現場這樣，有點不太敢看，很厲害！」

小S表示是動力火車的粉絲，很開心可以跟偶像合作，不過當時收到邀約，她以為是演唱會嘉賓，連忙問工作人員自己要穿什麼衣服，後來得知是拍MV，還是跟殷振豪合作，讓她直呼很開心。

小S在MV裡飾演痴狂迷戀著男主角的恐怖病患，面對遭壓抑的愛慕，只能在男主角催眠下的夢境中放縱，2人世界的她因愛性感歡愉，妒忌時的她惡意眼神更是令人心驚，讓導演殷振豪激賞不已。她也坦言這個角色挑戰極大，花了許多時間沉澱心情，全心投入在角色之中。

由於MV有許多情慾戲碼，問及有無需要做心理建設？小S笑答和吳慷仁合作「此時此刻」的尺度更寬，「覺得好像不需要報備，之前拍那個（《此時此刻》），我連婆婆都報告一輪，這次主要是放在演技上面，這個是我的專業，不需要報備」。