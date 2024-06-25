星級評論／出道近40年 陽帆如何做到不爭不搶的綜藝大哥

陽帆是綜藝圈裡最大牌的綠葉。(民視提供)

陽帆在綜藝圈裡是一個很另類的大哥，出道近40年，等同家喻戶曉，但另一方面，你會發現，影劇新聞中幾乎不見他的聲音，用「隱形的綜藝大哥」形容他，字面上的意思，完全沒問題。

他除了發片、有事宣傳之外，幾乎不上節目通告，過去曾在「分手擂台」、「綜藝大贏家」裡獨當一面，但不喜歡接受媒體訪問，這些年跟白冰冰搭檔「冰冰Show」，更得償所願退到大姐背後，當一個只亮相、卻沒聲音的主持人。

那天，他和白冰冰的節目慶功，電視台公關發了一堆記者進棚，逮到沒有白冰冰的空檔，一群人圍上去想跟他閒聊，只見他不失禮貌的微笑，殊難想像，縱橫這個圈子數十年了，回答問題時笑容竟透出靦腆，兩隻手像小姑娘般緊張搓揉。

節目設計一段他跟白冰冰被鋼絲吊起，飛天旋轉一圈慶祝收視衝天的橋段，他說，彩排時，他一個人先被吊上去，那一刻忘情高喊「這個世界是我的，冰姐，妳不要跟我搶」。

但下一秒，工作人員跟他說，你獨挑大梁也只有這30秒，接下來，換冰姐了。

在綜藝圈經常互搶誰是主KEY、誰當副KEY的江湖裡，他只有短暫自娛，而且認清自己的位子，因為接下來受訪過程中，他回答記者各種疑問後，誠懇向大家說，「好啦，我在這裡的知名度只到這裡，接下來，一切就換冰冰姐了，全部交給她發言」。

白冰冰的風格是，你問她任何問題，她都能立刻滔滔不絕用豐厚人生經驗回答你，中間甚至不會有停頓。而陽帆，此時像腳上踩了滑輪，默默退到後面，若不是白冰冰個子嬌小，你根本會以為陽帆不在現場。

台灣綜藝大哥、綜藝大姐個性百款，但有一個共通點是，除了本身的才華之外，還是意見領袖，媒體記者進棚時，甚至會拿各種社會、影劇新聞去問吳宗憲、陶晶瑩或胡瓜等人看法，大砲型的罵幾句話，會成為隔天報版標題。

但陽帆不同，他如果躲不開，會直面回答大家對他個人好奇的問題，但要問到別人，或事件，他會蹦出最真誠的一句話，「不管別人閒事，是一種禮貌」，所以拜託不要拿別人的事來問他看法。

他老婆Julie跟女兒安吉都進入演藝圈，Julie很多年前就開始上遍各談話節目當通告咖，聊到丈夫陽帆，她笑說，「你沒發現，報紙上幾乎沒有他的新聞，我從認識他那天開始，他就這樣了，從來就不愛出風頭，信奉老二哲學」。

好一個「老二哲學」，演藝圈從不缺爭先恐後，甘願當老二的卻屈指可數，尤其，他還是個可以獨當一面的綜藝大哥。

那他數十年來許多令人印象深刻的表演，包括滿臉刷白高唱「愛的迷惑」引起眾人側目是怎麼回事？原來，要當一個四射奔放的藝人，和個性內斂沉穩的男人，這兩件事，是可以畫上等號的。

Julie進一步描述她老公的個性，「對於不是自己的事，他從不多發言，因為他覺得身為藝人，任何從嘴裡說出去的話、內心的想法會遭放大，為了避免不好的後座力，他乾脆不說」。

但陽帆並非沒有情緒，工作或生活上，回到家他都會分享給家人，但對外，他就閉口不說，很難想像，他的資歷超過胡瓜，66歲的年紀，甚至比64歲的胡瓜還大，因為低調，加上會保養，後來的觀眾，還以為他是年輕一輩。

演藝圈也有像陽帆這樣的人，後面一輩的郭子乾、年輕一輩的陳漢典，上了舞台都可以像神經病一樣活力四射，但下了台，私下的個性極其渺小，有時安靜得更像路人。

陽帆喜歡表演，他從骨子裡愛，所以變身「陽婆婆」時唯妙唯肖，刷白了臉唱跳「愛的迷惑」時，完全無違和感。

他主持時，徹底奉行老二哲學，所以跟小燕姐搭檔「歡樂周末派」、「綜藝萬花筒」，跟胡瓜的「鑽石舞台」，甚至如今跟白冰冰做一系列「冰冰Show」，都甘於當襯職綠葉。他並非刻意謙讓，而是從骨子裡就不爭不搶，猶如「繁花 」裡的「不響」。

年輕時他帥氣有型，像個斯文的白面書生，在五光十色的演藝圈中花花草草不斷，但遇上Julie，一物降一物，感情上收斂，後面這些年，既居家又社恐，訪問他時，表情常透出些許不自在。