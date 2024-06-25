羅志祥凍齡 隔25年古裝扮相再現「完全沒變」

羅志祥相隔25年再嘗試古裝扮相。(華納音樂提供)

羅志祥 新歌「舞狀元」MV以古裝大片形式呈現，描述一位曾經不學無術，而後成為習舞之人的心路歷程，羅志祥分享上次穿古裝演戲已是將近25年前拍攝「新梁山伯與祝英台」，不僅如此，所有武打動作更不假他手親自上陣。

羅志祥親自操刀擔任音樂製作人並參與作詞作曲，編曲以古代東方樂器嗩吶、古箏、揚琴、二胡四大樂器做為時空元素，搭配hybrid trap與boom bap的節奏，碰撞出「舞狀元」獨特的音樂風格。羅志祥分享一開始其實沒有特別設定是帶有東方元素的舞曲，卻在有天滑手機時突然聽到一段嗩吶旋律，當下感動不已，情緒激昂的他於是與製作人紀佳松、Mike共同創作，由於要結合東方樂器與西方舞曲元素，花了近2個月的時間做盡各種嘗試，他直言：「這是我創作以來覺得最難的一首歌。」

羅志祥提到：「這首歌在還沒錄好之前就已經想好劇情了，希望能用比較完整的劇情呈現，就像是微電影一樣讓大家能更連結歌曲。」MV劇情描述了一位曾是不學無術的混混，後來遇見了引領他進入習舞之路的貴人，過程中他從勤奮不懈的努力到對自己過往的掙扎，直到脫胎換骨，到最後竟遇見一群惡霸侵略，甚至破壞了他原本所生活的一切，也因此與心愛的女人生死離別。故事的尾聲，羅志祥化身成為復仇者，然而結局卻埋下伏筆，也讓觀眾自行發揮想像。