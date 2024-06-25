黃妃秀「十八般武藝」 拚三度金曲封后

黃妃第12度入圍金曲獎，搶第3座台語歌后。（本報資料照片）

台灣第35屆金曲獎頒獎典禮將登場，黃妃、蔡家蓁、熊美玲、巴奈、江惠儀入圍台語歌后，黃妃第12度入圍搶第3座歌后，也破她個人紀錄連4屆入圍；另外，原住民歌手巴奈跨界台語，意外獲評審青睞。

中央社報導，台語金曲歌后黃妃今年以專輯「十八般武藝」角逐最佳台語女歌手獎，這也是她連續4年、第12度入圍此獎，黃妃當時也透過經紀公司表示，是破個人紀錄連續4屆入圍；這次很喜歡其他入圍者作品，得不得獎都是保持平常心，感謝歌迷喜愛與支持。

黃妃在歌曲「十八般武藝」特別以第一人稱視角唱出身為賢妻的不容易，有如十八般武藝，貼心照料著家中大小事，才能為家庭帶來更多幸福，道出女人心事獲得評審青睞。

從選秀節目冠軍出道的蔡家蓁，這次以專輯「彼个秘密」入圍最佳台語女歌手獎，這也是她第3次入圍台語歌后，她透露這次專輯從企劃、創作、主視覺到MV拍攝，都投入百分百的自己，也一直在挖掘內心傷痛，是需要很大勇氣，渴望可以拿下獎項。

曾發掘出林俊傑和阿杜的已故音樂人林秋離，去年獲頒金曲獎特別貢獻獎，他的遺孀熊美玲履行2人約定並推出專輯「一路平安」，更入圍最佳台語女歌手獎、最佳台語專輯、年度專輯獎等4項大獎。

對於專輯入圍4獎項，熊美玲感謝評審支持與製作團隊，坦言很欣慰，但講不出開心，「這個事情是因為很重大的失去（林秋離離世），才有巨大的獲得」。

原住民歌手巴奈個人首張台語專輯「夜婆」成功獲得本屆金曲獎3項大獎提名，包含年度專輯、最佳台語專輯、最佳台語女歌手，巴奈開心表示：「對我來說算是實現心中夢想，現在還順利前進金曲獎，真的很感謝評審一路以來支持。」

江惠儀以專輯「陷眠」入圍台語金曲歌后，戰績輝煌的她，目前4次入圍金曲獎最佳台語女歌手，3次入圍金曲獎最佳台語專輯；江惠儀分享專輯「陷眠」，她表示「陷眠」這個詞在台語裡是「做夢」的意思，也是她這張專輯創作的緣起，「如果可以得到肯定，當然是最棒的，但能夠用音樂找到知音，能影響或為人找到答案，更是件開心的事！」