周興哲不想穿襯衫 搶當金曲紅毯第一帥

周興哲有女萬事足，透露已有拚第2胎的準備。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣男歌手周興哲以「大人」一曲，首度角逐第35屆金曲獎最佳作曲人獎，視為入行10周年的大禮，24日提到入圍即很開心，尤其對手都很強勁，連帶提升自己的自信，打算當天帥帥出席典禮。眾人拱他露肌搶紅毯第一帥，他笑說會以傳統正式打扮為主，「但我會認真考慮襯衫要不要穿」。

他屆時會獨自現身，老婆趙岱新等入圍華語男歌手獎那屆再相偕出席，這次能被提名創作獎項真的很不可思議，「周杰倫、王力宏、林俊傑，就是啟發我的前輩，希望有天我也可以成為創作型歌手」。揭曉名單當天，他一收到喜訊就直奔公司，開心跟老闆法蘭姐、經紀人喝酒慶祝，他笑說：「年初拍戲開始戒酒，最近抱持在最佳狀態，那天很難得喝醉。」

他也感謝梁靜茹完美演繹「大人」一曲，想起當初第一次聽到Demo就驚為天人，相當適合她的聲線。這陣子他忙於「Odyssey～旅程」世界巡演，同時開始籌備新專輯，有無機會返場小巨蛋？他直呼場地很難訂，而因這套巡演打造四面台更加貼近觀眾，短時間也沒攻大巨蛋的計畫。

周興哲跟老婆的愛女將滿周歲，應該是買蛋糕和家人一同慶祝，並提到相當享受這陣子的工作模式，「周末演唱會、周間休息陪家人」，自豪在照顧小孩最擅長的方面是彈吉他給女兒聽。被問到是否已開始拚第2胎？他說有計畫，跟老婆都順其自然。

除了音樂上的成就，周興哲的演藝路也求新求變。中央社報導，周興哲主演改編自韓國人氣漫畫「梨泰院Class」的最新台劇「來！金來號！」，他表示很期待這樣轉變的自己，更有了一種「從沒看過的周興哲」的感覺，也很喜歡這次的突破。

被問及往後的戲劇計畫，周興哲笑說：「我先休息！謝謝，真的很累，但也真的充實，每一天想要突破自己」；他提到拍攝影集有翻班制度，每天從晚上9時拍到早上6時，隔天又是下午2時開拍，完全打亂生理時鐘，也讓他感到疲累。