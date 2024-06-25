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李康生赤腳修行 蔡明亮：想拍到他70歲

記者陳建嘉／綜合報導
蔡明亮在「無所住」映後座談暢聊創作理念。（圖／台北電影節提供）
蔡明亮在「無所住」映後座談暢聊創作理念。（圖／台北電影節提供）

名導蔡明亮與李康生、亞儂弘尚希再度合作新片「無所住」，3人也一起出席接受媒體聯訪，李康生在片中歷經艱難，必須穿袈裟、剃頭以及赤腳行走，讓他無奈喊「地面的石頭高溫可以到4、50度，真的超燙」，也提到先前罹患斜頸症，至今還是會復發，讓好友蔡明亮相當心疼。

「無所住」是蔡明亮「行者」系列的第10部，李康生提到拍攝經歷有如「修行」，有一段在華盛頓拍攝的戲，必須打赤腳在湖畔行走，一邊要小心不要掉進池裡、一邊踩在被太陽燒燙、約50度灼熱的石頭上。

他也提到最近身體依舊有些小狀況，「斜頸症的狀況沒有完全好，最近還是會痠痛，目前想要菸抽少一點」，他更驚人透露，菸癮最大的時候一天要抽1包半，等於30支香煙，多年夥伴蔡明亮對此也只能包容，「我出國就會幫他買菸，我邊勸他戒又提供他香菸。」

蔡明亮的「行者」系列透過緩慢的行走視角，醞釀出生命裡的詩意，下一部希望可以去韓國拍攝，「我希望拍到小康70歲的樣子，他現在才55歲，還有很長的時間」。李康生對此也很期待，並說特別期待去大陸拍攝，「想要走一次玄奘走過的路線，從西安出發」，他與亞儂弘尚希還強調若有機會，非常希望繼續與蔡明亮一起在電影的道路「走」下去。

李康生自招菸癮極大，一天要抽30根菸。（圖／台北電影節提供）
李康生自招菸癮極大，一天要抽30根菸。（圖／台北電影節提供）

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