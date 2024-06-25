李康生赤腳修行 蔡明亮：想拍到他70歲

蔡明亮在「無所住」映後座談暢聊創作理念。（圖／台北電影節提供）

名導蔡明亮與李康生、亞儂弘尚希再度合作新片「無所住」，3人也一起出席接受媒體聯訪，李康生在片中歷經艱難，必須穿袈裟、剃頭以及赤腳行走，讓他無奈喊「地面的石頭高溫 可以到4、50度，真的超燙」，也提到先前罹患斜頸症，至今還是會復發，讓好友蔡明亮相當心疼。

「無所住」是蔡明亮「行者」系列的第10部，李康生提到拍攝經歷有如「修行」，有一段在華盛頓拍攝的戲，必須打赤腳在湖畔行走，一邊要小心不要掉進池裡、一邊踩在被太陽燒燙、約50度灼熱的石頭上。

他也提到最近身體依舊有些小狀況，「斜頸症的狀況沒有完全好，最近還是會痠痛，目前想要菸抽少一點」，他更驚人透露，菸癮最大的時候一天要抽1包半，等於30支香煙，多年夥伴蔡明亮對此也只能包容，「我出國就會幫他買菸，我邊勸他戒又提供他香菸。」