萬芳金曲致敬鄭華娟 獻唱經典組曲…喊緊張

萬芳將為特別貢獻獎得主鄭華娟獻唱。（圖／台視提供）

台灣第35屆金曲獎即將於29日在台北小巨蛋登場，官方公布頒獎嘉賓陣容，請到9m88、A-Lin、YELLOW黃宣、許茹芸、彭佳慧、熊仔、鳳小岳、魏如昀、魏如萱等實力派歌手共襄盛舉，一起力挺音樂人的盛會。

今年還邀請到萬芳為特別貢獻獎得主鄭華娟獻唱，過去鄭華娟曾為萬芳創作「慢火車」和「孩子氣」等經典歌曲，此次受邀演出，萬芳坦言壓力很大，但仍希望表演能貼合鄭華娟的創作風格，詮釋她的多樣風貌。

萬芳透露，將帶來由4首經典歌曲所串成的組曲，更邀請到同為鄭華娟好友的黃韻玲擔任該段表演的音樂總監，以吉他為主的編曲方式進行情緒堆疊和歌曲變化。萬芳也表示：「希望透過表演，感謝華娟曾經為我們帶來如此豐富的音樂作品，也為台語歌注入新的樣貌。」

許茹芸近日正在忙著巡迴演唱會，對於暌違多年再度來到金曲獎的舞台，她表示：「很興奮，尤其是擔任頒獎人這個傳承鼓勵正能量的角色，真的很棒。」