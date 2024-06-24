借錢被倒 友人裝傻出國 陳昭榮對人性失望

陳昭榮有感而發吐露心境。（圖／摘自臉書）

昔日台灣本土一哥陳昭榮去年宣布結束18年電商 王國，也昭告離婚恢復單身，難得在臉書 分享近況，有感而發在臉書吐露心境，他說，「世界好小就是這麼巧，借出去的錢、99.99%永遠不會再回來，10幾年前借的、去年借的，都當作沒發生了，逢年過節不會問好，就怕我開口問。」

儘管如此，陳昭榮仍說，他都將心比心從來沒問，但希望對方有責責感、主動提、負責任、就當還一半，「就這麼巧，機場都能碰到，對方竟還是出國旅遊玩」，他表示這個感覺很不好。

陳昭榮表示，他不會計較，但這種感覺很不好，也對人性失望，「隨著年紀增長，越來越冷漠，拒絕無意義的應酬，這年頭太多騙子了，也別再找我聊投資 」，自己、家人安好，簡單樂活，健康才是最大的幸福，健康才是最大的財富，「請炫健康！」

陳昭榮曾以導演蔡明亮執導「愛情萬歲」入圍第31屆金馬獎最佳男配角獎，直到演出本土劇「台灣阿誠」、「台灣霹靂火」、「台灣龍捲風」等才開始走紅。他去年底直播時說道，有許多粉絲會問他何時回歸拍戲，他表示結束公司「翰成數位」和電商「阿榮嚴選」後，收到不少電影和戲劇邀約，但他說：「我已脫離那條不歸路，也經歷過巔峰，那位子不要佔據太久，很喜歡自己現在的樣子。」