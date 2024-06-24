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「星光二班」冠軍賴銘偉重現神曲 思癌逝女友痛哭

記者許晉榮／綜合報導
賴銘偉舉辦出道16年的首場演唱會「堅持唱原KEY」。（圖／存摺攝影提供）
賴銘偉舉辦出道16年的首場演唱會「堅持唱原KEY」。（圖／存摺攝影提供）

「星光二班」冠軍賴銘偉（Yuming）舉辦出道16年的首場演唱會「堅持唱原KEY」，神秘嘉賓溫嵐（Landy）登台獻聲，還與賴銘偉對唱經典「屋頂」，掀起滿場尖叫。

賴銘偉整晚金曲連發，自彈自唱出滿滿草根味，不過當唱到「翅膀」這首歌，因觸景傷情，思念起曾經陪他9年、不幸於4年前癌逝的女友，一想到對方再也無法見證他的演唱會，賴銘偉不禁悲從中來痛哭失聲，令人不捨。

他一出場就清唱比賽時選唱的「你是我的眼」，隨後開心對著台下喊說：「讓你們久等了！從23歲唱到現在40歲，今天真的是很開心的一天！」而昔日「星光二班」戰友梁文音、葉瑋庭、賴聖恩全都坐台下力挺，還有甫入圍「金曲35」台語歌王的林俊逸與郎祖筠也都到場支持，此外，曾多次站台的「民歌天后」鄭怡（Yvonne）也親自前來現場給賴銘偉加油打氣。

眼睛餘光掃向台下的戰友梁文音，賴銘偉忽然打趣問起全場觀眾說：「覺得當年冠軍會是梁文音的請舉手！」突如其來的笑哏，也逗得台下本尊及觀眾開懷大笑。

除了歌手身份，賴銘偉同時還接掌家中大溪鳳山寺廣澤宮宮主，現場也請出「官將首」參與演出，將流行音樂與民俗傳統宮廟文化完美結合，他打趣說：「憑門票還可以兌換光明燈！」笑翻全場。

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