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談孫安佐 喜翔：要乖一點 否則倒楣的是父母

記者黃保慧／綜合報導
喜翔(左)與楊貴媚雙雙因「春行」獲得台北電影獎影帝后提名。（圖／台北電影節提供）
喜翔(左)與楊貴媚雙雙因「春行」獲得台北電影獎影帝后提名。（圖／台北電影節提供）

喜翔、楊貴媚皆因新作「春行」分別入圍第26屆台北電影獎男女主角，兩人在片中老夫老妻的內斂情感，令人印象深刻。不過喜翔受訪時坦言劇中與兒子疏離的互動與自己的親子關係很像，他對兒子的管教只在乎禮貌，至於那無緣的外甥孫安佐，他則建議，「要乖一點 ，否則倒楣的都是父母」。

喜翔和狄鶯的姊姊狄玫曾被爆未婚育有1子，談到兒子說：「他曾有回台灣一次，但六天都在昏睡，一下子就又上飛機。」而狄鶯的兒子孫安佐也成了他無緣的外甥，對於孫安佐的狀況，他出席北影星光首映訪問時表示：「要乖一點 ，否則倒楣的都是父母。」一旁的楊貴媚搭話說：「你們又遇不到？」但現場媒體提醒孫經常在外走跳，很可能遇到，喜翔妙回：「遇不到啦，我長得又不像信義區。」

喜翔在片中個性木訥，常被飾演老婆的楊貴媚碎碎念，戲外的他小時候也常被媽媽念，更趁機抱怨女友也很會念，他直呼：「只要有人碎念就想分手，有些女人天生愛念，沒有原因的念，吃飯太快也念，吃飯太慢也念，什麼都念煩死了！」也因此他目前單身，認了即便現在有人示好，他也裝作沒看到，拒絕愛情來敲門，直說：「我寧願去動物園，花100多塊，罵牠也不會回嘴。」接著他以過來人姿態分享：「只要住在一起就會分手。」

喜翔和楊貴媚戲外也是多年好友，聊到在基隆北海岸拍戲，楊貴媚透露在當地里長家等戲時突然肚子餓，說道：「打開里長家冰箱看到一條煎好的魚，喜翔就拿出來煎一煎，我們就起吃掉！」事後她也留了紙條，強調絕對沒有「偷魚」。楊貴媚說：「里長看到紙條其實很開心，之後還煮了魚湯給全劇組，下雨天喝起來超溫暖。」

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