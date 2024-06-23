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「上船了」 鍾瑶60小時沒洗澡飄腥臭

記者陳慧貞╱綜合報導
鍾瑶說划船渡太平洋不可怕，最恐怖的是60小時不能洗澡。(圖／berkemann提供)
鍾瑶說划船渡太平洋不可怕，最恐怖的是60小時不能洗澡。(圖／berkemann提供)

台灣女星鍾瑶日前參加實境節目「上船了各位！」，與節目團隊「KID」林柏昇、胡宇威、蔡昌憲、郭泓志、瑞瑪席丹、雷艾美等藝人，自花蓮港出發，划獨木舟到日本石垣島，挑戰人生極限。她說最大的考驗並非海上驚險，而是近60小時不能洗澡。

鍾瑶分享道，在太平洋上划獨木舟的第一天，划近70公里就遇上雷雨，隊員們被迫回到主船艙待命，她解釋：「天候不佳就不能划船，因為漿是碳纖維，如果有閃電會容易導電，成為雷擊對象。」直到隔天凌晨6點才被允許繼續划船。

然而划船渡太平洋的艱險過程並非最可怕，最可怕的是近60小時不能洗澡、刷牙，鍾瑶說，身體泡過海水加上汗水，飄出的噁心腥臭味，才是最令人難受煎熬的恐怖感，她形容身上如同雨衣被悶很久的味道，頭髮更糾結得亂七八糟，讓她一度懷疑「這是我的身體嗎？」她笑稱其實過去曾因登山4天3夜沒洗澡，但畢竟沒被海水泡過，相較之下還是有所不同。

提及此行與KID、胡宇威等人划獨木舟到石垣島的歷程，鍾瑶和團隊們都有共患難的革命情感，但同隊四名男成員全部是人夫，她聞言笑噴：「過程中完全沒想過男女有別耶，都是一樣的。」全部心思都放在完成挑戰，哪來兒女私情。

對於感情，她透露目前有追求者，但因這陣子工作實在忙碌，也都不在台北，還沒想到和對方有更進一步發展的可能。過去她先後與吳慷仁、曹晏豪有過一段情，但如今她一聽到新的追求者是「圈內人」立刻搖頭：「一碰到圈內人，我直接退避三舍，不想再重覆一次了。」

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