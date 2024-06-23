中風後 廖峻、澎澎首度重現經典脫口秀

廖峻(右)和澎澎已逾十年沒有一起表演脫口秀。(圖／台灣優質生命協會提供)

台灣藝人廖峻和澎澎為了「愛傳承關懷演唱會」，重現當年搭檔表演脫口秀的經典畫面。廖峻因為二度中風 ，花了近一年時間休養，露面時雖然行動不便，但思緒清晰，還能打趣澎澎「以前交過幾任男友我都記得」。

72歲的廖峻熬過中風、動脈瘤等健康考驗，去年動手術裝了動脈支架，在工作人員攙扶下進場，雖然明顯行動不方便、語速變慢，但思考和表達邏輯依舊清晰，他親自說明目前身體狀況很好，「神智非常清楚，中風分很多種，嚴重的是腦神經受到損壞，但我還好，澎澎以前交過幾任男友我都記得」。

澎澎聞言立刻抗議，表明現在沒有男朋友。廖峻繼續吐槽：「現在是找不到吧！太老了。」廖峻現在深感健康第一，每天勤做運動復健，一天要做200下「扶桌挺身」，相信身體狀況會越來越進步。

廖峻已經6年沒有登台演出，目前有接到節目邀約，也在練習開直播和粉絲互動。但戲劇演出對他而言可能難度較高，廖峻大方自嘲：「還沒碰上有哪個戲劇角色是中風的，如果有，那就剛剛好。」

而廖峻去年遭網紅李伊妍指控性侵，為了捍衛名聲在兒子廖錦德陪同下提告妨害名譽。經過一年調查，廖峻上個月撤告，全案就此偵結。廖峻公開撤告原因，「覺得太麻煩了」。他身體狀況自顧不暇，沒辦法一直跑法院，眼前生活重心就是要把身體養好，其他的事「就算了」。

提起往事，廖峻還是忍不住感嘆：「好事不要變成壞事，當初幫助她是一番好意」，澎澎在旁也幫廖峻喊冤，但廖峻不想再糾結此事，無奈說：「是真的很委屈，但沒有關係，已經70幾歲，沒有什麼好計較的。」