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「我的婆婆2」收視破2 鍾欣凌加碼拚3

記者陳慧貞╱綜合報導
丁也恬(左起)、黃姵嘉、鍾欣凌、林筳諭、李齊出席「我的婆婆怎麼那麼可愛2」破2慶功記者會。(記者王聰賢／攝影)
丁也恬(左起)、黃姵嘉、鍾欣凌、林筳諭、李齊出席「我的婆婆怎麼那麼可愛2」破2慶功記者會。(記者王聰賢／攝影)

台灣藝人鍾欣凌主演的家庭生活喜劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」第2季，上周在公視的最高收視飆破2，近日她率劇組演員出席慶功粉絲會；單身的黃姵嘉和勇兔(林筳諭)坦言日前相偕拜月老，光是列出的理想條件，就寫滿一張A4大小紙。

「我的婆婆2」舉辦收視慶功會，製作人陳慧玲、導演鄧安寧攜手鍾欣凌、黃姵嘉、丁也恬、林筳諭、李齊與上百位粉絲近距離互動，演員們還自搖珍奶，與粉絲三連拍合影留念。

而勇兔曾與同劇演員張書偉有過一段情，日前張書偉與謝京穎辦婚禮，她雖沒去喝喜酒，但現場大方送上祝福：「新婚快樂、永浴愛河、早生貴子。」單身的她透露，日前和黃姵嘉相約去拜月老，不僅列了滿滿一張A4紙的擇偶條件，詳細到連身高、體重都列清楚，她說：「孝順、尊重動物、比我高、經濟狀況穩定、不用跟公婆住最好。」黃姵嘉一旁爆料：「你還寫了最好有房、有車。」

黃姵嘉幾個月前跟邱昊奇分手，目前單身，她和勇兔興奮聊拜月老，現場唯一男演員李齊人氣旺，被拱兩位姊姊中想選哪一位？他害羞笑說：「小孩才做選擇。」

鍾欣凌則大讚李齊優秀，劇中有段李齊拉小提琴的畫面，她自曝女兒還因此決定要學小提琴；更加碼爆料李齊是豪門，喝水只喝法國礦泉水，還借到一把價值3000萬(台幣，下同，約92萬美元)的小提琴，家裡地下停車場就有3層樓，平常都開賓士車出入，要黃姵嘉和勇兔都考慮。

鍾欣凌補充說，李齊在劇組出手闊綽，常常請大家喝90元的飲料，喝水也喝法國進口礦泉水。不過李齊對父母職業低調不回，只說從商，被問到存款有9位數嗎？他說：「我自己沒有。」等於默認爸媽身價破億。

「我的婆婆2」收視破2，鍾欣凌也決定讓劇中的兒子們做出貢獻，喊話收視破3，要Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威全裸穿尿布、喝巨型奶瓶當巨嬰，令在場人全笑翻。

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