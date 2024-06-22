賀軍翔陷桃色風暴 新戲換角…面臨求償

賀軍翔涉性侵疑雲，新戲確定遭換角。（本報資料照片）

台灣男星賀軍翔日前因涉「妨害性自主罪」住家遭警方搜查，而事發當時他主演的新戲「郵票與舒芙蕾」即傳出恐遭換角，事隔1個月，該劇製作公司「時創影業」發出聲明，指賀軍翔不僅違背雙方合作誠信，嚴重影響公司信譽及對合作夥伴的承諾，基於上述，「時創影業」老闆賴聰筆表示，公司損失慘重，不排除對賀軍翔提出求償。

賀軍翔之前疑似與酒店女公關發生糾紛，5月爆出住處遭警方搜索、查扣私人手機，被以強制性交列為「妨害性自主罪」被告，賀軍翔之後雖透過律師發聲明，強調自己清白，但男神形象受重挫，隨後神隱。

而他主演的新戲「郵票與舒芙蕾」，在時創影業與公視討論後，發出「確定換角」決定，聲明指出「賀軍翔所涉案件在本劇開鏡前即已發生，且在明知本劇演出合約對演員相關權利義務的明確條文下，仍未告知此重要資訊。此舉不僅違背雙方合作誠信，也嚴重影響本公司信譽及對合作夥伴的承諾」。

賀軍翔確定被換角，但已拍攝的戲分，造成製作公司的損失，以及可能需換新演員重拍， 加上場景費用，目前無法估算，至於接替賀軍翔角色人選，時創影業也回應已談替代演員，但目前無法透露，指出「當務之急就是導演、主創按照進度拍攝，找到適合人選，這個最重要。」公視也回應「尊重製作公司時創影業的決定」。