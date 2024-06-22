自住8年不知情…楊烈賣海砂屋被告

楊烈（中）因為賣房惹出官司，左為陳孝萱、右為張寗，3人一起出席「我的意外室友」首播記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

楊烈演出華視、公視台語台「我的意外室友」，該劇故事藉由房屋買賣串起人生百態，他在戲裡詮釋面對老屋即將被賣的不捨，現實生活中則也有賣房經驗，但狀況卻是無比「淒慘」，甚至還惹上官司遭控「賣海砂屋」，他感慨：「真是無妄之災。」

去年，楊烈以3700萬賣出位於台北市天母的房產，新任屋主在裝潢後發現牆壁崩落、鋼筋腐蝕，因此告上法院，對楊烈提出告訴。楊烈表示，房子在20多年前買下，買的時候房子本身就有裝潢，因此他幾乎沒動，也在該處住了7、8年左右，期間並無感覺異樣，「環境很舒適啊，而且前後都是大公園」。豈料賣房後收到法院民事庭通知，他才知房子是海砂屋，但也認為「那是蓋房子的人的問題啊」，希望透過賠償與對方達成和解，但對方要求賠償7、800萬，雙方沒達成共識，目前全案還在司法訴訟中，他無奈道：「只能照程序走。」

「買的時候裝潢都很漂亮，當然也不可能去刮開裝潢啊。」楊烈自己也不曉得房屋是海砂屋，「那是蓋的人的問題啊…」語氣略顯無奈，他想要和解，但透露新任屋主要求賠償7、800萬，雙方沒有達成共識，目前全案還在司法訴訟中。

「我的意外室友」由姚淳耀飾演的房仲與女友嚴正嵐一心想買房，卻意外成為楊麗音的房客，戲裡2人有段調情戲碼，嚴正嵐拿出性感睡衣，卻變成姚淳耀穿，造成逗趣效果。