我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山獨棟房開價48.8萬元 買家或須等到2053年才可入住

獨／屋崙市長盛桃遭FBI搜查 揭越裔楊氏父子贊助內幕

自住8年不知情…楊烈賣海砂屋被告

記者陳慧貞／綜合報導
楊烈（中）因為賣房惹出官司，左為陳孝萱、右為張寗，3人一起出席「我的意外室友」首播記者會。（記者沈昱嘉／攝影）
楊烈（中）因為賣房惹出官司，左為陳孝萱、右為張寗，3人一起出席「我的意外室友」首播記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

楊烈演出華視、公視台語台「我的意外室友」，該劇故事藉由房屋買賣串起人生百態，他在戲裡詮釋面對老屋即將被賣的不捨，現實生活中則也有賣房經驗，但狀況卻是無比「淒慘」，甚至還惹上官司遭控「賣海砂屋」，他感慨：「真是無妄之災。」

去年，楊烈以3700萬賣出位於台北市天母的房產，新任屋主在裝潢後發現牆壁崩落、鋼筋腐蝕，因此告上法院，對楊烈提出告訴。楊烈表示，房子在20多年前買下，買的時候房子本身就有裝潢，因此他幾乎沒動，也在該處住了7、8年左右，期間並無感覺異樣，「環境很舒適啊，而且前後都是大公園」。豈料賣房後收到法院民事庭通知，他才知房子是海砂屋，但也認為「那是蓋房子的人的問題啊」，希望透過賠償與對方達成和解，但對方要求賠償7、800萬，雙方沒達成共識，目前全案還在司法訴訟中，他無奈道：「只能照程序走。」

「買的時候裝潢都很漂亮，當然也不可能去刮開裝潢啊。」楊烈自己也不曉得房屋是海砂屋，「那是蓋的人的問題啊…」語氣略顯無奈，他想要和解，但透露新任屋主要求賠償7、800萬，雙方沒有達成共識，目前全案還在司法訴訟中。

「我的意外室友」由姚淳耀飾演的房仲與女友嚴正嵐一心想買房，卻意外成為楊麗音的房客，戲裡2人有段調情戲碼，嚴正嵐拿出性感睡衣，卻變成姚淳耀穿，造成逗趣效果。

楊麗音則稱，拍攝期間遭到劇組「不平等待遇」，明明演的是貴婦，卻被要求化老妝，連為戲特別去練小提琴技藝，結果到了現場，導演要她「亂拉」就好，令她哭笑不得。

姚淳耀（左起）、楊麗音、嚴正嵐在戲中演出房客、房東。（記者沈昱嘉／攝影）
姚淳耀（左起）、楊麗音、嚴正嵐在戲中演出房客、房東。（記者沈昱嘉／攝影）

上一則

AV女神登台前驚傳中毒 全身癱瘓躺病床畫面超驚悚

下一則

1個月3代言 賈玲露腹肌當品牌大使

延伸閱讀

谷歌殺妻案凶宅細節揭露 雙方皆同意出售 還曾被偷竊過

谷歌殺妻案凶宅細節揭露 雙方皆同意出售 還曾被偷竊過
100大都會房市熱度 聖荷西、舊金山排前5 灣區賣房好時機

100大都會房市熱度 聖荷西、舊金山排前5 灣區賣房好時機
58歲夏文汐「殺夫」大尺度戲重見天日 自爆想回台灣拍戲

58歲夏文汐「殺夫」大尺度戲重見天日 自爆想回台灣拍戲
白人屋主拒賣房 非裔生物學者控種族歧視

白人屋主拒賣房 非裔生物學者控種族歧視

熱門新聞

趙晴清純柔和的氣質讓「司徒九月」看起來更加討喜。(取材自微博)

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

2024-06-14 08:00
最美ㄚ鬟「桐兒」領便當，哭翻一票觀眾。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

2024-06-17 21:31
劉亦菲被讚完美繼承母親基因。(取材自微博)

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

2024-06-17 22:46
何泓姍在「墨雨雲間」中飾演吳謹言的表姐葉嘉兒。(取材自微博)

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

2024-06-16 07:00
肖戰登上日本雜誌，被讚「中國國寶級帥哥」。(取材自微博)

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

2024-06-19 08:00
楊超越在「墨雨雲間」中客串紅顏薄命的姜梨。(取材自微博)

沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了

2024-06-20 21:31

超人氣

更多 >
從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用
4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮
蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種