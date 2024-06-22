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徐若瑄演單親媽 童星不知她是誰

記者陳建嘉／綜合報導
鄭人碩（左起）、徐若瑄、魏蔓、施名帥出席「乒乓男孩」台北電影節開幕星光首映。（記者沈昱嘉／攝影）
鄭人碩（左起）、徐若瑄、魏蔓、施名帥出席「乒乓男孩」台北電影節開幕星光首映。（記者沈昱嘉／攝影）

徐若瑄、鄭人碩主演運動勵志片「乒乓男孩」在台北電影節舉辦首映，監製唐在揚與主要演員出席受訪，徐若瑄在片中飾演單親媽媽，她提到兒子Dalton在拍片前就與2位小男主角視訊互動，她希望電影上映後，能讓兒子也迷上乒乓球，「現在他比較喜歡籃球、曲棍球還有打鼓」。

徐若瑄在片中飾演童星李星緯的媽媽，李星緯在現實生活中也是一名乒乓球選手，徐若瑄第一眼看到他就覺得「這就是我兒子」，至於李星緯知道徐若瑄是誰嗎？李星緯笑說：「有點不太知道他們是誰！」徐若瑄立刻大笑緩和氣氛，「不過一名小孩演員『烤肉飯』有看過我唱歌」。

鄭人碩在片中飾演其中一位乒乓球選手彭裕愷的爸爸，還被「兒子」虧不守信用，「他有一天說要帶我去麗寶樂園，結果那天明明沒有拍戲，最後沒帶我去玩」，鄭人碩才尷尬承認「在睡覺」。

彭裕愷知道演自己爸爸的演員是鄭人碩時，爸爸媽媽立刻知道對方是誰，「他們說他演過黑道」，提到最喜歡的演員，彭裕愷不假思索表示：「許光漢很帥。」而在見到鄭人碩後，有覺得比許光漢帥嗎？彭裕愷爽朗笑回：「當然有。」

電影在去年拍攝，時隔一年之後再見到兩位小童星，前後有何不同？在片中飾演教練的施名帥立刻說：「他們在拍攝的時候整個超不連戲，拍到後面變超胖！」但他也指出，其實劇組非常用心，因為片場美食很多，但小孩拍戲時還是要注重健康，「像我們喝一大杯飲料，他們是倒成小杯，然後一天限制兩包餅乾。」電影「乒乓男孩」預計在今年年底上映。

徐若瑄 許光漢

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