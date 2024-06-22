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唐治平不認母喪 丁寧：創傷症候群

記者陳慧貞／綜合報導
唐治平。(本報資料照片)
唐治平。(本報資料照片)

台灣藝人唐治平因不認母喪，目前遺體仍存放在板橋殯儀館，連外界想幫忙處理後事都無計可施，引發各界議論紛紛。唐治平前女友丁寧認為，這是典型的創傷症候群，藝人馬力歐指自己的媽媽今年75歲，但早在4、5年前就簽了「器官捐贈同意書」，未來離世將作為大體老師，遺愛人間。

丁寧指，「唐治平的事情，我們都很難過，也很心疼阿姨選擇這樣子的方式離開這個世界，但是我相信，唐治平是最愛他媽媽的。他現在已經完全不是他，也就是說，他面對這件事情所承受的震驚、痛苦跟壓力，不是我們能夠想像的！」

丁寧認為，大家一直逼一直追，「我們這一群朋友其實膽戰心驚，我們也很怕他會傷害自己。很多極大的痛苦所呈現的方式，不是只有哭天搶地，人類內在的複雜，不是我們平常人這種小腦袋能夠理解的。大家也可以想像一下，如果他是一個不好的人，他沒錢沒名也沒勢，但是為什麼他一出事，身邊一群朋友馬上過去幫忙，持續想要協助他？甚至已經有好幾位朋友跟我們說阿姨的喪葬費要算他們一份。」

馬力歐出席華視、公視台語台新戲「我的意外室友」記者會，他坦言和唐治平沒合作過，但此事受關注，讓他想起自己的媽媽早在4、5年前就簽了「器官捐贈同意書」，未來離世將作為大體老師，遺愛人間。

馬力歐坦言，家人對於生死問題看得淡，媽媽因不想造成親友負擔，在70歲時就簽署遺體捐贈同意書，若哪一天離世，就會有相關單位領走遺體，馬力歐說：「媽媽覺得人走了就是沒有了，她做的決定沒有跟別人討論過，只叫我們不要擔心。」對於媽媽的決定，他只有敬佩，關於後事，他也認為希望是花葬、樹葬簡單處理，但也感慨能淡然處之，是因尚未真正面對，「我也不知道能不能堅強面對父母親離開，因為我們家人都很相愛。」

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