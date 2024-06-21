張孝全讓「銜」劉俊謙 國民老公變國民爸爸

張孝全(左起)、許瑋甯以及李沐出席「誰是被害者：第2季」映前記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

張孝全、許瑋甯 及李沐主演夯劇「誰是被害者：第2季」將於在台北電影節舉辦世界首映，主要演員出席映前記者會，張孝全好友王柏傑日前鬧出酒駕惹議，更取消眼前所有工作，張孝全坦言有關心對方，只是內容不方便多說，「他就是要反省吧，檢討吧，酒駕是不應該的」。

張孝全相隔4年回歸「誰是被害者」再度扮演患有亞斯伯格症的鑑識人員方毅任，也與李沐再度合作演出父女，張孝全笑說：「我們第1季拍完應該沒有說超過10句話，有點距離，後來又拍『器子』 才越來越熟，這次有默契很多。」李沐更爆料是透過首次加入演出的蘇慧倫一句「怎麼都不聊天」，才終於與張孝全暢聊，張孝全也誇讚「李沐的表演越來越好」，李沐說張孝全很會照顧人，「我喜歡攝影，所以孝全哥借了我好幾個鏡頭，到現在還沒還」，張孝全在旁立刻大笑，說「我不會催，慢慢來吧」。

張孝全向來有「國民老公」之稱，這回與近來暴紅的劉俊謙合作，是否覺得自己已經將這個稱號讓給對方，他則大器回應：「沒關係，我就當國民爸爸吧。」李沐的歌手男友鄒序入圍 金曲獎最佳新人，她甜笑表示「有鼓勵了，很棒」，並推薦男友演唱「誰是被害者」下一季的主題曲。

許瑋甯同時也是本屆台北電影獎評審，被問評審心情，她說已正在積極看片，不只是演員的表演部分，也會關注燈光、攝影等細節，提到前男友阮經天主演「周處除三害」入圍本屆台北電影獎多項大獎，她僅簡單回應早有看過大銀幕，也說喜歡的作品很多，「演員都很好，很難說哪一個才是我最喜歡的」。