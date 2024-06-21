退出演藝圈8年 郭彥甫活出自我「絕不復出」

郭彥甫(左)形容，和哥哥郭彥鈞雖容貌相同，個性卻是一個月亮、一個太陽。（圖／衛視中文台提供）

郭彥甫和哥哥郭彥均有一樣的臉孔，卻截然不同個性，「我們就像太陽跟月亮，雖同時存在，卻不會同時出現」，他退出演藝圈8年，感謝這圈子曾給了豐厚養分，坦言，如果當初沒進演藝圈，如今不會成為自己喜歡的藝術家。

彥均和彥甫當年組成偶像體團2moro出道，跨行主持後，兄弟搭檔「冠軍任務」長達4年，彥甫最後獨自請辭離開。如今他說出內心話，「我恐高，製作單位卻要我坐6次『笑傲飛鷹』，我明白這是節目效果，但內心深知自己不夠格了」。

兄弟倆一個太陽、一個月亮，主持或拍照時，都由彥均帶頭，「例如拍照時要一起跳，若他做我不做，我就不敬業，但其實我心裡是不想跳的，一切都是工作，而工作沒有自己個性，我們必須給大家一致的形象，不過回到家，我常覺得能量被消耗掉了」。

所以主持多年，彥甫從來不看自己節目，「有時候我覺得我到底在幹嘛，給觀眾什麼養分？決定離開時製作人勸我明明賺錢賺得好好的，為什麼要走，有一天我一定會後悔。藝人好友也叫我不要意氣用事，但我知道我在做什麼，若長期做下去，會讓我哥很難做」。

上「康熙來了」畫畫單元開展他繪畫契機，作品拿出來時得到蔡康永、曲家瑞的肯定，種子在內心開始發芽，37歲時決定轉型，「我對在乎的事太過認真，主持時又得轉換情緒，我愈來愈發現，在兩者之間切換會讓我矛盾、崩潰，後來甚至為此去看了心理醫生」。

所幸他在藝術領域中找到至愛，畫展一路從美國、南韓開到大陸，甚至和時尚品牌LV合作兩年的硬箱展，作品獲得各方認可，明年還將進軍香港 。今年44歲的他，在作畫中找到自己的寧靜，倒是前幾個月開了Podcast「藝樣思考」，和演藝圈幾個朋友以生活的觀點來描述藝術的存在。

5566之後Energy也重新翻紅，許多當年的團體也被敲碗復出，2moro出過2張專輯，甚至去過北京鳥巢。彥甫笑說，「Energy當年的歌很紅，我們紅的是離開唱片之後。」他覺得人生有不同階段，「很多事，過了就過了，經過那個坎後，就再也沒想復出的念頭」。