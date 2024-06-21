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不只擾台 中國萬噸級驅逐艦遭目擊現身菲律賓海岸

NBA／瑞迪克獲4年約成湖人主帥 被視為球隊文化建立者

2秒就出局 64歲胡瓜單挑45歲館長被秒殺

記者葉君遠／綜合報導
胡瓜（左）挑戰館長，最後遭館長2秒結束比賽。（圖／承影提供）
胡瓜（左）挑戰館長，最後遭館長2秒結束比賽。（圖／承影提供）

綜藝大哥胡瓜在YT頻道開的節目「下面一位」挑戰全身肌肉的館長陳之漢，他透露在加入網路媒體之前就有收看過館長的網路影片，欣賞他性格直率、有話直說的態度。在節目中胡瓜也要求館長對自己開罵，讓他學習罵人的兇狠態度，館長馬上開砲「胡瓜什麼東西？」、「X小」、「錄這什麼節目？」，完全不避諱本人就在旁邊，被罵的胡瓜卻樂不可支。

談到館長最廣為人知的直播，胡瓜好奇詢問直播平台上的抖內（捐獻）操作，館長也大方分享自己收過的最高金額，曾經一次收到3萬台幣（約927美元），也遇過很有魄力的粉絲，什麼話都不說只放一張圖直接捐獻高額，讓他覺得真是阿莎力。

另外館長也透露中槍事件，其實至今還是多少有點心裡陰影，出門在外會提高警覺繃緊神經，擔憂再次發生危險。胡瓜也分享過去跑場做秀時期，結束表演後走在路上也遇上高凌風被攻擊，還在下榻的飯店遇到十大槍擊要犯，天花板全都是彈孔，驚恐到他仍記得此畫面。

來到遊戲環節，64歲的胡瓜雖然開場用拳頭表示想挑戰45歲的館長，但若真打起來老骨頭不得了，於是改用自己節目的經典遊戲和館長PK競賽，最短秒數內要用頭爆破3顆氣球。館長只用了2秒的時間就秒殺胡瓜，懷著滿滿信心的胡瓜沒想到馬上遇到危機，反覆用力卻始終壓不破氣球，滑稽逗趣的樣子還以為是畫面重播，讓在一旁的館長忍不住大笑。

氣球 槍擊

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