吳慷仁新片三點全露 看劇本狂喊wow

吳慷仁看完「破浪男女」後竟然感動哭了。（圖／双喜提供）

吳慷仁、劉主平、柯煒林和梁湘華主演的限制級電影「破浪男女」，釋出首支幕後花絮，竟是4個演員狂說導演楊雅喆壞話，吳慷仁舉例導演常常話只說一半，但那一半對演員來說更有方向感；或是讓梁湘華拍戲時根本不知道柯煒林的名字，要柯煒林從拍戲一開始就戴上面罩，直到殺青才看到真面目，但就是這麼多心機與巧思，讓已經看過片的影帝吳慷仁感動落淚。

吳慷仁在片中三點全露，被看過片的影人爆料「目測17公分」，而他其實還沒看過劇本就答應演出，楊雅喆也笑虧吳慷仁收到劇本時應該「臉色鐵青」，因為由吳慷仁飾演的「單親霸」一角，在片中有多場親密性愛戲，更有全裸、吃腳和更令人害羞的挑戰級親暱動作，面對這些激情戲吳慷仁形容：「看到劇本就是wow，這個wow不是好炫、好酷，而是終於有人要這樣拍。」

面對大量的性愛戲，吳慷仁坦言：「當我知道女演員是準備好的，我會非常放心，因為男演員在拍這種戲時我覺得壓力不比女生小，女生有女生的壓力，男生有男生的壓力。因為觸碰、觀看，甚至身體的接觸都是蠻尷尬的，我們可以當作是演戲，但導演要的不只是演戲，而是真實感。所以對我來說，如果對手演員ok，我也沒有太大的問題。所以全裸其實我反而不覺得那個是一個很大的問題，比較大的問題，可能是我們如何去表現出劇本裡面男歡女愛，這一方面的動作、甚至是動機。」

而為了符合劇情設定，從拍戲到殺青，楊雅喆都刻意不讓梁湘華先看到飾演「UberDick」的柯煒林真面目，片中有場激烈的肢體碰觸戲，讓柯煒林說：「導演想要把男生也會有被強暴的那種感受要拍出來。對於UberDick來說，在客人面前，戴頭套其實是他最舒服和私密的防線，那一場戲就是梁湘華要把我的頭套脫掉，在那瞬間，我真的覺得有被侵犯的感覺，就是有真的有被強暴的感覺。但那比較像是情緒上跟心理上的，畫面和情緒都非常衝擊。」