唐治平案例離奇 前女友丁寧：創傷症候群引發自我保護

丁寧希望大家都能幫幫唐治平。(摘自臉書)

唐治平事件延燒多日，案例也相當離奇，前女友丁寧認為，這是典型的創傷症群，「唐治平的事情，我們都很難過，也很心疼阿姨選擇這樣子的方式離開這個世界，但是我相信，唐治平是最愛他媽媽的。他現在已經完全不是他，也就是說，他面對這件事情所承受的震驚、痛苦跟壓力，不是我們能夠想像的！」

她舉例，遇到一個老朋友加拿大 人，不知道為什麼聊著聊著他說：「每次我做錯事，我就想辦法懲罰我自己，我不知道為什麼、從小就這樣。」「這應該是跟你父母親的教育有關吧？有時候我們發現我做錯了，或是這事無法接受、無法面對，我們會創造出另外一件事，來轉移我們的注意力，讓自己好過一點。」這是人體的自我保護意識。

典型創傷症候群的反應，否認反擊、逃避躲起來，跟關閉感受。

她認為，大家一直逼一直追，「我們這一群朋友其實膽戰心驚，我們也很怕他會傷害自己。很多極大的痛苦所呈現的方式，不是只有哭天搶地，人類內在的複雜，不是我們平常人這種小腦袋能夠理解的。大家也可以想像一下，如果他是一個不好的人，他沒錢沒名也沒勢，但是為什麼他一出事，身邊一群朋友馬上過去幫忙，持續想要協助他？甚至已經有好幾位朋友跟我們說阿姨的喪葬費要算他們一份。」

在丁寧心中，唐治平是個好人，「是個善良的人，他雖然窮，但不會因為一毛錢去傷害別人。」

「我們知道他現在的狀況非常的不好也不穩定，但是我們現在唯一能夠努力的，只是想替阿姨好好處理後事，讓長輩入土為安。任何咒罵批評孝或不孝都無濟於事，但很有可能造成另一場悲劇，所以懇請大家給唐治平多一點空間時間好嗎？

如果你也贊同我們的說法，請幫我們一起祝福唐治平，希望他能早點恢復起來，也希望我們能夠有這個機會，替阿姨處理後事，送阿姨最後一程。」