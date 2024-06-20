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唐治平街頭遊蕩陷3大困境 經紀人發臉書緊急求援

記者林怡秀／即時報導
唐治平(右)狀況特別，演藝圈不少人想伸援手相助，左為經紀人小恬。(本報資料照片)
唐治平(右)狀況特別，演藝圈不少人想伸援手相助，左為經紀人小恬。(本報資料照片)

45歲唐治平的73歲母親本月3日被發現在住處頂樓身亡，唐治平至今仍堅持遺體並非母親，如今轉眼快到月底，已快到遺體的認領期限，他被媒體拍到在內湖遊蕩，並接受專訪坦言面臨找工作、找新住處和找媽媽等三大困境，剛唐治平的經紀人在臉書發文表示，關於唐媽媽的大體，很多朋友都想幫忙，但礙於沒有血緣關係，暫時無計可施。

唐治平經紀人語重心長表示，現在唐治平最需要的不是空口白話的關心，而是要找到方法可以讓公司或友人合法領走唐媽媽的遺體，或是協助唐治平就醫，目前唐治平工作暫停，而他先前客串的酬勞公司已經先墊付給他，多年好友也會提供協助，感謝各方關心。

以下為經紀人臉書全文：

非常感謝大家對治平的關心，因為大家都有很多相同或相類似的疑問，在此我想要在這邊說明讓大家比較清楚的知道

1，關於唐媽媽大體的部分，公司跟朋友們都想幫忙，但目前都卡在因為和唐媽媽不是親屬（血緣）關係，所以暫時無計可施，只能先持續跟檢察官那邊聯繫。

2，治平現在最需要的不是空口白話的關心和看戲般的關注。懇請大家如果有任何方法讓公司或友人可以合法的領走唐媽媽的遺體，或是協助治平就醫，公司跟友人都會很感謝。

3.目前治平工作部分都暫停了，希望大家能給治平時間跟空間調整好自己。

之前拍攝的2部客串戲款，公司已經先行墊付給他，費用全部都已結清。關於治平私人的相關事情，已經由他多年好友接手處理，公司這邊一樣會提供支援與協助。

以上，特此聲明

感謝各方關心

臉書

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