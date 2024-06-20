林柏宏性感入浴 新片大秀冰塊肌

林柏宏有性感入浴戲。(圖／華映娛樂提供)

台灣男星林柏宏再次聯手謝欣穎，演出廖明毅導演新片「愛的噩夢」，上周釋出正式預告，短短一星期已吸引逾95萬次點擊。繼獲選台北電影獎及富川國際奇幻影展後，再宣布入圍 紐約亞洲影展競賽，同時驚喜釋出林柏宏的性感入浴照，他又一次為戲大秀精壯肌肉，甚至有一場戲脫到只剩下四角褲，而且竟然曾在「怪胎」被剪掉，「愛的噩夢」又出現了。

「愛的噩夢」中，項婕如有嚴格要求乾淨清潔的怪癖，規定林柏宏跪著擦地板，一看到頭髮必須立刻黏起來，沒洗澡不准上床；現實裡的林柏宏，對於「沒洗澡不准上床」這一點特別有感，他說：「如果誰穿著外出服直接坐在我的床上，我也會有點崩潰。」

上一回曾在「怪胎」裡演繹強迫症，淋浴時拿刷子刷自己的身體；這一次在「愛的噩夢」，林柏宏因另一半的潔癖規定再度裸身入鏡，大秀冰塊肌，不過他開玩笑說：「這次淋浴有霧氣，可能不會被看得那麼清楚，所以壓力就沒這麼大。」

開拍前林柏宏勤奮操練身體，畫面裡看來很養眼。不只洗澡戲，甚至有一場戲在畫面裡上下都脫掉，林柏宏回憶：「很有趣的是，之前『怪胎』有一個橋段剪掉了，但是『愛的噩夢』劇本裡竟然又出現！就是在房間把衣服脫到只剩下四角褲，再走到浴室的畫面。」也因為他持續維持身型，所以現場特別拜託劇組趕快拍完裸身鏡頭，「不然邊拍電影還要邊維持，真的壓力會更大。」

對於片中的潔癖堅持，項婕如笑稱現實的自己有點懶，所以只會做到「沒洗澡不能上床」這一點。林柏宏也透露，有些事情掃地機器人可以解決，他花較多時間的是在「黏沙發上的狗毛，不是強迫症，是不黏會很失控。」