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換來換去又不是「孫安佐」了 他改回舊名「孫健豪」再涉槍砲案

記者王聖藜／台北即時報導
「孫健豪」昨天從台北市刑警大隊移送台北地檢署。(聯合報系資料照片)
「孫健豪」昨天從台北市刑警大隊移送台北地檢署。(聯合報系資料照片)

台灣藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐昨(19)天因槍砲案受強制處分，檢察官諭令孫安佐以30萬元(台幣，下同，約9200美元)交保、限制住居，責付孫鵬；根據台北地檢署電子公告欄顯示，孫安佐現已改名「孫健豪」。

事實上，孫安佐多次改名，根據狄鶯曾經的說法，孫安佐出生時原名「孫華」，期間一度改名為「孫健豪」，後來再改名為「孫安佐」，現又改回「孫健豪」。

檢察官偵辦犯罪嫌疑人、被告時，一開庭要做人別訊問，換句話說，檢方在開始偵訊之前，即要先確認當事人的身分；依昨晚電子公告欄資訊顯示，孫安佐已經改名「孫健豪」面對刑事訴訟

「孫健豪」日前帶瓦斯火槍在台北市信義區實測，檢警昨天搜索「孫健豪」台北市北投區的住處，依槍砲罪嫌帶回偵訊，「孫健豪」的經紀人朱翊銘位於台北市大安區的住處，也遭警方同步搜索、蒐證。

警方在孫家查獲疑似火藥的粉末、刀械、生存遊戲狙擊長槍等扣案，「孫健豪」委任律師翁栢垚出庭辯護。

據了解，「孫健豪」2018年3月在美國賓州擁槍、彈，在美羈押200多天遞解出境回國受審，翁栢垚當時即擔任「孫健豪」的律師，但當時翁的客戶叫做「孫安佐」，孫家因對翁有信任感，如今再次委任。

「孫健豪」本月15日與朱翊銘在台北市信義區夜店，朱因身上持有一把瓦斯火槍，被警方依違反社會秩序維護法函送法辦；本月16日晚間，孫安佐拿著瓦斯火槍到信義區表明要實測，當時被朱制止。

「孫健豪」、朱翊銘亮槍行為引發檢警關注，檢察官姜長志聲請搜索票對孫、朱執行緝槍，朝違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌偵查，「孫健豪」昨天以30萬元交保，檢警今天繼續追究朱翊銘的有關刑責。

台北地檢署的電子公告欄顯示孫安佐以「孫健豪」名字應訊。(記者王聖藜／攝影 )
台北地檢署的電子公告欄顯示孫安佐以「孫健豪」名字應訊。(記者王聖藜／攝影 )

孫安佐 刑事訴訟 賓州

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