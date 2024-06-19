孫可芳當媽壓力大 育兒像在演瓊瑤劇

孫可芳產後首次出席公開活動。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣藝人孫可芳3月迎來寶貝兒子「小太陽」出生，產後2個多月坐完月子，她日前出席寶寶洗沐品牌活動，外表看來還有些圓潤，她坦言孕期暴增28公斤，產後雖瘦了15公斤，但距離懷孕前的44公斤還有一段路要走，說起當新手媽咪，她說一度崩潰到和老公劉冠廷抱頭痛哭。

說起當媽的甘苦，孫可芳透露由於懷孕生產期間，正好也要搬到新家，夫妻打從離開月子中心回到家後，就陷入一場手忙腳亂，她和老公劉冠廷一邊顧小孩，還要收拾包裹，累得夫妻倆像「喪屍」，孫可芳還有產後哺乳問題，「我抱著懶骨頭哭喊，為什麼這麼累，親餵胸部好痛，我好想睡覺！」劉冠廷眼看老婆的辛苦，也會抱著她安慰，2人不愧是演員，育兒生活也像演瓊瑤劇，她說：「因為我平常睡14小時，有小孩睡2個小時，對我來講剝奪感很強烈，一開始不能適應。」

孫可芳慶幸劉冠廷是神隊友，她說，一開始為了讓彼此都有休息時間，夫妻曾分房睡，不過即使分房，照顧孩子依然要合力完成，媽媽親餵、爸爸則拍嗝，她笑說，兒子鼻子最像老公，其他則是一半像自己一半像老公，至於夫妻何時復出？孫可芳則希望老公先拍戲，「他還是要賺錢，因為養小孩很貴。」