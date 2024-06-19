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謝向榮坐鎮TVBS 30年 曾被警察當牛郎

記者林怡秀／綜合報導
TVBS主播謝向榮堅守崗位將近30年。（記者王聰賢／攝影）
TVBS主播謝向榮堅守崗位將近30年。（記者王聰賢／攝影）

TVBS主播謝向榮堅守崗位近30年，主播圈不乏新人輩出，但他始終屹立不搖，且從來沒有跳槽過，可說是主播圈中的異數，他坦言曾有別家電視台想重金禮聘，他也真的先去「場勘」，參觀對方的工作環境，經過比較後覺得還是待在T台好，於是便一路走到了現在，再也沒有異動的念頭，「如果觀眾長官不嫌棄，我希望可以在這裡做到退休為止。」

謝向榮是T台的開台元老，今年8月他的服務年資就要滿29年，「這是我的第一份工作，這中間有別的公司來挖角，當時有去看看環境比較一下，但我覺得這裡是比較有競爭力的公司，就毅然決然留下來。」他是新聞台開台以來碩果僅存的資深主播，對於新聞工作他擁有強大的信念，「我高中開始就立志想當主播，看到前輩張雅琴、李四端口齒清晰很有吸引力，我就希望有朝一日可以跟他們一樣」。

一旦確定志向他就毫不猶豫努力前進，退伍後他順利錄取TVBS，從社會線開始跑起，「有次我跟著警方去抓牛郎，因為剛開始跑線，警方跟我也不熟，警察看到我，問我是現場的嗎？我說對，接下來警方問我現場有多少人，我愈聽愈不對，才發現警察以為我是牛郎，真的又好氣又好笑」。後來他成為開台主播，直呼這就是他夢寐以求的工作，「我在新聞裡泡很久了，我有新聞焦慮症，連洗澡都要看政論節目，這工作瞬息萬變，要隨時吸收新知，所以我沒有倦怠的時候」。

他自認不是天才型的人，需要很多時間準備吸收，所以新聞稿他也堅持自己寫，認為這樣播報才有說服力，他私下對外表也極其自律，「畢竟我們是螢光幕前的工作，要維持觀眾熟悉的樣子，觀眾才會願意讓你進到家裡的客廳」。他其實是易胖體質，為了維持身材，他堅持運動，飲食方面更是嚴加控管，「同事說沒看過我在公司吃東西，我是播夜間新聞，中午去運動，運動前吃個堅果類喝個牛奶，下午2、3時吃個午晚餐，到凌晨1時下班前都不會再吃東西」。職人精神令人敬佩。

退休 牛奶

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