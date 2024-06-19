王柏傑又鬧事 酒駕撞車…代言飛了
台灣男藝人王柏傑今年3月才因為與友人聚會捲入口角、肢體衝突，進了警局，沒想到不到3個月，18日下午3時30分竟發生酒駕與遊覽車碰撞。經紀人一開始表示「歹勢，等等回。」接著道歉坦言還沒有消息，19日凌晨釐清狀況後，王柏傑也親自說明狀況，三度為自己的錯示範致歉。
王柏傑離開士林地檢署後，面對媒體提問為什麼酒駕？他首先跟大家道歉，表示當時很震驚，但這些都不是理由和藉口，酒駕就是錯了，他深感抱歉。他也表示做錯了事情就應該被懲罰。
經紀人釐清狀況後，代為解釋，「他是前一天（17日）晚上喝酒的，第二天（18日）下午是很清醒，完全沒有想到自己體內酒精還沒有散，所以才會開車」。但他再次表明這些都不是理由和藉口，並再次為自己的行為道歉。
王柏傑去年以「疫起」獲得第25屆台北電影獎最佳男主角，出道18年從亮眼新人蛻變成影帝，工作上再鍍金，但他今年上半年就二進警局，讓正發光的工作失了焦，更讓原本19日的珠寶品牌DAMIANI活動廠商緊急換人，最終在深夜時確認由蔡凡熙代打。
王柏傑過去也爆出酗酒、自殘、恐怖情人等惡行。他感情史可以說是相當豐富，之前也曾經和柯佳嬿、蕭亞軒、瑞莎、陳語安、徐若瑄、初家晴、許瑋甯、王淨等女星傳過戀情。據傳，2010年當時女友柯佳嬿就因為不滿他流連夜店，頻頻喝醉失控，女方數度提出分手，王柏傑為了挽回女方竟割腕自殺。
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