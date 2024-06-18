台藝人王柏傑酒駕交保 得知酒測結果非常震驚：吹得超用力

藝人王柏傑。(台北電影節提供)

台灣藝人王柏傑今年3月才和友人聚會慶生與人發生肢體衝突，進了警局，事隔不到3個月，昨(18)天下午酒駕碰撞遊覽車再度進了警局，今(19)天凌晨他在交保出來後受訪，連續說了好幾次「非常」抱歉，他說，他也不知前一晚的酒精，可以到隔天下午還測出來這麼多，他當時還「吹得超用力」。

警方指出，昨天下午3時許，遊覽車陳姓司機開車沿著金莊路北往南行駛，準備左轉進入金莊路129號停車場車道，遊覽車右後車身與王柏傑車輛左前車身碰撞而肇事，現場無人受傷，僅車損。王柏傑自稱前一晚喝酒，並非酒後直接開車，經酒測呼氣值每公升0.44毫克，警方依依公共危險罪嫌送辦。士林地檢署檢察官深夜複訊後，今天凌晨諭令5萬元交保候傳。

王柏傑在交保出來後被媒體堵訪，他表示他自己也在震驚中，「我真的非常非常非常非常的抱歉」，實在是沒想到，原來前一晚的酒精，可以到隔天下午還可以測出來這麼多，當下非常震驚和驚訝，但他覺得都不是藉口和理由，既然做錯事情，也接受懲罰和道歉，「非常非常對不起，我真的不是故意的」。

對於有網友要他退出演藝圈，他說，暫時還沒有想到這一塊，還在震驚當中，真的還沒有想過。他前一天沒有喝到很晚，12點左右就回家了，因為去球賽，吃消夜後就回家了，還覺得睡得很好，早上起床精神狀態很好，沒意識到隔了十幾個小時，身體裡面還有酒精成分。

他說，真的很抱歉很抱歉，真的沒有想到會是這個結果，當下警察叫他吹，還吹得超用力，真的沒意識到會有酒駕的行為，但都不是理由啦！他女友也知道，真的都很震驚，本來以為只是A到，把事情處理完，沒想到是這個結果。他再也不敢因為趕時間而宿醉開車，他說，這個刑罰真的是太重了，當下真的是被嚇到。