59歲李芳雯靠挨餓凍齡 30年來都穿S號

李芳雯為了拍照上相，連餓兩天未進食。（記者沈昱嘉／攝影）

昔日有「內衣皇后」封號的59歲台灣女星李芳雯，近期演出新戲「舊金山 美容院」飾演劉品言的媽，為了這部戲，她原本答應與友人搭豪華郵 輪暢玩墨西哥 ，還付了六位數台幣旅費，結果在得知新戲由「華燈初上」編劇杜政哲執導後，她考慮數天，決定放棄出遊，連繳了的船費旅費，也忍痛捨棄，就為了給自己全新挑戰。

李芳雯性格灑脫，看似凡事不在乎，對於工作卻是全心全意地投入，為了專訪，她自稱「餓了兩天」，「不然臉腫腫的，能看嗎？而且要穿設計師服，當然要瘦才好看。」於是她足足兩天未進食，餓了就喝水，「還好我很喜歡喝水，一天要喝2000cc的水，極度飢餓的話，就去睡覺。」

說起減肥歷程，模特兒出身的李芳雯，幾乎一出道就時刻控制體態，也嘗試過各種稀奇古怪的減肥秘方，「就像神農嘗百草，什麼168、減肥茶、斷食法都試過」她說，30歲前完全不忌口，吃宵夜還喝酒，後來驚覺飲食影響健康和美麗，她開始拒吃油炸物和手搖飲，不吃加工食物只吃原型食物，食物也不加調味料，且晚上過6時就不進食，30年來都穿S號的衣服，如今體重仍維持在50公斤上下，身材凍齡宛如少女。

過去在八點檔中，李芳雯是專業壞女人，經常演貴婦惡女角色，久未拍八點檔的她，去年客串「美麗人生」，戲裡照樣演出潑辣的女生，對「懷孕」的方馨拳打腳踢，一度用力過猛，還踢壞高跟鞋，她忍不住抱怨又演壞女人時，誰知製作人回她：「就是找妳來打架的啊」令她啼笑皆非。